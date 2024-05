No sueltan gollerías: Presidenta de Osinermig, Sunass Ositran,Osiptel se niegan a dejar sueldazos

By

Altos sueldos que perciben, además de otros beneficios, generan su molestia y se enfrentan al Gobierno.

NO LO PUEDEN CREER.A través de un documento dirigido al premier Gustavo Adrianzén, los presidentes ejecutivos de Osinergmin, Ositran, Osiptel y Sunass expresaron su preocupación respecto a la intención de fusionar estas cuatro instituciones, según el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias, que fue expuesto el 22 de mayo último en la Mesa Técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República.

“Debemos expresar nuestra enorme preocupación por la manifestada intención de fusionar a los cuatros organismos reguladores en un solo organismo regulador multisectorial, debido a que se trata de una medida que, lejos de fortalecer, simplificar o mejorar la eficiencia de la regulación de los servicios públicos en el país, supone un retroceso en el logro de dichos objetivos”, advierten

los funcionarios.

Agregan que la “concentración de actividades respecto de sectores económicos tan disímiles, conlleva a diluir todos los beneficios y eficiencias ganadas por el modelo actual basado en la especialización de los reguladores, y en especial afecta a los usuarios de los servicios públicos de los sectores involucrados”.

En pocas palabras, los presidentes ejecutivos de Osinergmin, Ositran, Osiptel y Sunass expresan su preocupación pues consideran que unificar estos reguladores no va a permitirles alcanzar los objetivos en beneficio de los usuarios.

¿En qué se basan para expresar esto? Según los altos funcionarios, la propuesta significaría una “ruptura del marco institucional de la autonomía de los organismos reguladores, incrementándose la politización y corrupción en las decisiones de política regulatoria de los servicios públicos en general, más aún en un entorno como el nuestro donde el contexto político es volátil”.

Con ello, advierten que una única unidad que integre a las cuatro reguladoras sería más fácil de capturar políticamente, lo que llevaría a la caída del desarrollo de los mercados y de la inversión privada en el país. Nada más falso de la realidad.

La burocracia que han alcanzado a estas reguladoras hacen necesario un reajuste en su administración y, si el proyecto del Gobierno está bien estructurado, con bases sólidas y una política anticorrupción eficaz, va a permitir

que los usuarios de los servicios que dicen regular podrían, de una vez, tener respuesta en el momento oportuno, sin trámites engorro- sos y funcionarios malhumorados que no ayudan más que a perder el tiempo.

¿QUÉ HAY DETRÁS?

Rafael Muente Schwarz, presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), fue ratificado en el cargo en el 2022, por lo que se mantendrá en el cargo al menos por 10 años (de 2017 a 2027). Por el lado del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), su presidenta ejecutiva,

Veróniza Zambrano Copello, también fue ratificada en el cargo y estará al menos por 10 años, hasta el 2027.

En mayo de 2022, la Presidencia del Consejo de Ministros designó al economista Mauro Orlando Gutiérrez Martínez como presidente ejecutivo de la Su- perintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), en reemplazo de Iván Lucich Larrauri.

El Poder Ejecutivo designó, también en el 2022, a Omar Franco Chambergo Rodríguez en el cargo de presidente del Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Este funcionario es el único que no firmó el documento en el que se rechaza la propuesta del Gobierno para unificar las reguladoras.

Además de otros beneficios, estos funcionarios tienen un sueldo básico de 28 000 soles, esto gracias al Decreto Supremo N° 024-2018-EF, de febrero de 2018,

que fijó el sueldo de los presidentes ejecutivos de las reguladoras a este monto, pues hasta esa fecha ganaban 15 600 soles.

Permanecer en sus cargos, con tan buenos sueldos, además de los demás beneficios que tiene por su posición, generan la preocupación de los titulares de los organismos reguladores que, según sabemos, harán lo imposible por evitar que el proyecto del Ejecutivo.

AMPLIO DEBATE

“Propuesta debe ser ampliamente

debatida, incluyendo a titulares

de organismos. Institucionalidad

regulatoria especializada es

consustancial a modernización

del Estado y atención de servicios

públicos”, escribió el premier

Gustavo Adrianzén en su cuenta e Twitter.