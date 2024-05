Colchado se victimiza y piensa en ser una nueva figura política

Harrvey Colchado, exjefe de la Diviac y a quien Inspectoría de la Policía Nacional del Perú (PNP) le sigue una investigación por el irregular allanamiento al domicilio de la presidenta Dina Boluarte, estaría pensando en convertirse en una nueva figura política, ante la ola de críticas en su contra.

Así lo dejó entrever Miguel Pérez Arroyo, abogado del coronel PNP, quien no ocultó la posibilidad de que el polémico oficial emprenda una carrera política en un futuro no muy lejano, para hacer frente a sus opositores.

“Lo que están haciendo es victimizarlo a tal punto de que, probablemente, estén creando una nueva figura política para la sociedad peruana. Si eso es lo que quieren, adelante”, advirtió en entrevista con RPP.

Pérez Arrollo criticó también a los oficiales en retiro y exjefes de la institución que han solicitado dar de baja a su patrocinado, pues, en su opinión, este no ha hecho más que cumplir con su labor de manera profesional, como muy pocos agentes policiales en la actualidad.

Respecto a la investigación que se le sigue a Colchado y a otros policías, el ministro del Interior, Juan José Santivañez, sostuvo que la Inspectoría de la PNP es la encargada de realizar dicho procedimiento, por lo que su despacho queda exento de las investigaciones que recaen sobre el referido efectivo policía, pues las pesquisas son reservadas y tomará conocimiento cuando es- tas concluyan. Agregó que, tras las investigaciones, la Policía Na- cional del Perú podría imponer a determinado oficial o suboficial desde una amonestación hasta la destitución de la entidad.

“El proceso es reservado y es entre las partes. Tomaré conocimiento cuando concluyan las investigaciones. No conozco las imputaciones ni las acciones; es un tema que concierne a la inspectoría y a los suboficiales y oficiales que estén involucrados.

Lo que debe garantizarse para todos es el debido proceso. Las sanciones pueden ir desde un llamado de atención hasta el pase al retiro. Esto se determi- nará en la investigación. Todos los oficiales y suboficiales están obligados a seguir los procedimientos”, informó.

La Inspectoría de la Poli- cía Nacional inició un proceso disciplinario contra el coronel PNP Harvey Colchado y otros policías tras los allanamientos realizados el 29 de marzo en el domicilio de Dina Boluarte, ubi- cado en Surquillo, y en Palacio de Gobierno, pues “desde antes de la ejecución del operativo poli- cial, no se contaría con la referida orden de operaciones o con la documentación adecuada de respaldo y posteriormente se habría regularizado para justificar su ejecución.