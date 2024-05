Alva y el fujimorismo lanzan salvavidas a las AFP con el cuento de incentivar el ahorro

PELIGROSO PROYECTO SE APROBÓ EN COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL CONGRESO



Estamos advertidos.Pese a tener uno de los peores sistemas de pensiones de la región, en el Congreso de la República se viene gestando una reforma del sistema previsional con un proyecto de ley que tiene como principal propósito lanzarse un salvavidas a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) con la plata de todos los peruanos.

Se trata del Proyecto de Ley 7821/2023 CR, cuya autoría le corresponde a la legisladora no agrupada María del Carmen Alva y cuenta con gran respaldo de los congresistas fujimoristas. Con el cuento de incentivar el ahorro entre los peruanos, esta propuesta legislativa permite a las cuestionadas AFP dotarse de mayores recursos. “Tiene por finalidad reformar el sistema de pensiones para que sus beneficiarios accedan progresivamente a una pensión justa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política del Perú, reconociendo la progresividad en la aplicación del derecho a la seguridad social en pensiones, fomentando la eficiencia y competencia, facilitando la libre elección y garantizando la sostenibilidad del sistema”, reza el dictamen.

Además, se agrega la llamada pensión por consumo, un aporte voluntario con fin previsional proveniente de los gastos por consumo realizados por los afiliados debidamente sustentados en comprobantes de pago que contengan el DNI del usuario.

Este comprobante de pago emitido que será considerado para la pensión por consumo podrá tener un valor máximo de hasta S/ 700.

“La pensión por con- sumo corresponde al 1 % de la suma del valor de los comprobantes de pago emitidos dentro de cada ejercicio fiscal, con un tope de ocho UIT anuales del consumo total… Los gastos se sustenten en comprobantes de pago por la adquisición de bienes o servicios que sean emitidos electrónicamente”, re- fiere el proyecto aprobado hace unos días en la Comi- sión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Legislativo, y ahora deberá ser debatido y votado en el Pleno.

Este punto es crucial para entender el sentido de la propuesta. La pensión por consumo no va a alcanzar a los peruanos más pobres, pues los que menos recursos tienen no compran en establecimientos formales, como supermercados, sino en mercados informales, don- de no entregan boletas ni facturas.

Se obliga, además, a que toda persona que haga una compra en un establecimiento formal destine el 1 % del IGV a las AFP, lo que representaría una gran cantidad de dinero si vemos cuántas personas es- tán inscritas en las cuatro administradoras de fondos privadas que operan en el país.

Otro de los cambios que introduce el proyecto es el

aporte obligatorio de los trabajadores que perciban ingresos de rentas de cuarta o quinta categoría, con una retención desde el 2 % en el primer año, hasta llegar, de forma gradual, al 5 % con el objetivo de que todos puedan recibir una pensión.

Esto ya fue cuestionado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que ha advertido tasas de aporte reducidas propuestas por el Congreso, argumentando que no favorecerían la formación de una pensión adecuada para los trabajadores independientes. El titular de esta cartera, José Arista, señaló que una tasa de aporte reducida no permitiría acumular los fondos necesarios para garantizar una pensión digna en la vejez.

Según esta propuesta, el sistema integrado estará conformado por el Sistema Nacional de Pensiones (ad- ministrado por la ONP) y el Sistema Privado de Pen-

siones (a cargo de las empresas administradoras de

fondos), y se sustentará en cuatro pilares: no contri- butivo, semi contributivo, contributivo y voluntario.

Además, se contempla la inclusión de cuentas nocionales en el sistema de reparto para garantizar que cada jubilado reciba una pensión proporcional a sus contribuciones.

Cabe recordar que el Perú tiene el tercer peor sistema de pensiones entre seis países de América Latina, solo superando a Argentina y México, según la edición 2023 del Global Pension Index elaborado por el Mercer CFA Institute.

Solicitudes de retiro de fondos desde hoy

A partir de hoy, lunes 20 de mayo, los peruanos

podrán realizar la solicitud para retirar los fondos

de tu AFP, si se es aportante del Sistema Privado

de Pensiones (SPP). Se podrá solicitar el retiro

de hasta S/ 20 600, equivalente al valor de 4 UIT.

Antes de realizar el primer retiro, los afiliados

tendrán que registrar su solicitud por única vez

a través de la página www.solicitaretiroafp.pe de

lunes a viernes de 8 a. m. a 6 p. m., con la indicación

del monto total que quieren recibir de sus ahorros.

Dicho monto será pagado en cuatro desembolsos de

1 UIT (S/ 5150) cada uno. En esa línea, el registro de

solicitudes estará habilitado desde el 20 de mayo

hasta el 17 de agosto. Asimismo, la Superintendencia

de Banca, Seguros y AFP (SBS) resaltó que el primer

desembolso se estará realizando, como máximo,