“Detención de ‘Conejo’ Gonzáles es una venganza de Harvey Colchado”

Exministro del Interior, Juan Carrasco, dice que medida contra coronel en retiro de la PNP es arbitraria y abusiva. Culpa de todo ello al hombre fuerte de la Diviac y niega haber sido intermediario con Fray Vásquez

El exministro del Interior, Juan Manuel Carrasco Millones, consideró injusta la detención del coronel PNP (r) Martín ‘Conejo’ Gonzales Sánchez, acusado de facilitar la fuga de los sobrinos del expresidente Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. Señaló que es una medida “abusiva y arbitraria”, fruto de “una venganza del coronel PNP, Harvey Colchado contra el referido oficial en retiro.

“El coronel Gonzales es un gran oficial de la Policía Nacional, muy reconocido a nivel nacional, especialmente en la época que yo era fiscal, hace más de una década. Fue el que estuvo a cargo de la Digimin, él colocó en cada región, especialmente en Trujillo, Chiclayo y Piura, equipos de inteligencia para desbaratar las grandes organizaciones de sicariato, extorsión y secuestro. Es un excelente oficial de la Policía. Me parece un tema abusivo y arbitrario que lo hayan detenido”, afirmó.

Sobre los motivos por los que Gonzales está detenido, el ex titular del Mininter sostuvo que todo se trata de “una revancha y celo profesional”.

“El coronel Harvey Colchado está a cargo de todas las investigaciones. Acá hay un tema de venganza del sistema actual de la Policía contra un excoronel en retiro de la PNP. Recordemos que la rencilla entre Colchado y Gonzales se inicia por la fuga del exjuez supremo (César) Hinostroza. Uno jefe de la Diviac y el otro, jefe de la Digimin, en esa época. Ambos tuvieron un problema administrativo por la fuga del exmagistrado. En la actualidad, ese conflicto no fue sanado, ha ido creciendo y terminó con la detención de Gonzales”, manifestó.

“El principal problema que existe en la Policía es que se busca destruir a todas las personas que, de alguna forma tuvieron una participación en el gobierno de Pedro Castillo”, añadió.

Precisó que los casos de fugas o favorecimientos de fuga deben ser investigados por las fiscalías comunes.

“El motivo principal de la investigación de la doctora Marita Barreto es la supuesta corrupción que hubo en el gobierno de Castillo. ¿Y todo ello por qué acaba en la captura de tres oficiales por la fuga de los sobrinos del expresidente? Eso no resiste ningún análisis legal ni constitucional. La pregunta es: ¿dónde están detenidos los supuestos corruptos en este caso?”, indicó.

“Lo importante en este tema es: ¿quién está investigando, el señor Harvey Colchado o la doctora Marita Barreto? A mi parecer, según lo que se está viendo, con tantas detenciones y cero eficacias en las colaboraciones eficaces, el responsable es Harvey Colchado. Todo es una revancha contra el coronel Martín Gonzales”, agregó.

Concluyó que la administración del sistema de justicia está fallando.

“La doctora Barreto investigó bien con el Código de Procedimientos Penales, el código antiguo. La estrategia era detener para investigar, pero se ha olvidado que hay un nuevo Código Procesal Penal, donde la exigencia es: investiga para detener. Si estás esperanzado en detener a las personas y las obligas a declarar, a sindicar a determinadas personas. Es necesario que el sistema cambie y se pueda establecer responsabilidades, porque no se le puede dañar la buena reputación y todos los años de trabajo a un coronel que ya está en retiro, solo por el capricho por una rencilla con Colchado”, sostuvo

El dato

Finalmente, el ex ministro del Interior Juan Carrasco Millones negó enfáticamente haber servido de intermediario entre Fray Vásquez y Martín Gonzales Sánchez conocido como “El Conejo”. “Dicen que habrían sucedido comunicaciones vía aplicativo Signal, pero desconozco aquella situación, es más la fiscalía no me ha llamado para declarar al respecto”, finalizó