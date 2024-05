Denuncian ante Comisión de Ética a Rosselli Amuruz por amenazar a congresista Diego Bazán por lío de “fiestas”

La Segunda vicepresidenta del Parlamento habría amenazado a Diego Bazán con publicar videos de supuestas “fiestas”.



El congresista Jorge Marticorena (Perú Bicentenario) presentó una denuncia ante la Comisión de Ética contra la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz (Avanza País), por presunta falta a la ética parlamentaria.

La medida se basa en un incidente ocurrido durante la última sesión en la mencionada comisión, donde se evaluaba el informe final sobre la sanción a Amuruz por su participación en la fiesta donde falleció un periodista.

Aunque ya se había referido a su abandono de la Comisión de Ética, la segunda vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz, pidió por primera vez disculpas públicas. No obstante, insistió en que la medida en su contra está basada en “dichos” y no en pruebas.

“Ofrezco las disculpas del caso. Además de ser congresista, soy una ciudadana más y, definitivamente, tengo reacciones porque sí sigo pensando que ha sido injusta la amonestación y la multa que se me ha asignado. Quiero aclarar que se me está juzgando por una declaración en un medio de comunicación en el que manifesté no ser la organizadora de la fiesta”, refirió en diálogo con RPP Noticias.

Previo a mencionar que ninguno de los testigos citados asistió y, por ende, testificó que efectivamente había organizado la fiesta, negó amenazar a su colega de bancada y titular del grupo de trabajo, Diego Bazán.

“Para nadie es ajeno que él también tuvo un cumpleaños el cual fue en plena semana de representación y que también ha sido cuestionado. Yo no he hablado ni he mencionado el nombre ni apellido de ningún congresista y si se han sentido ofendidos por mi reacción o creen que he amenazado a alguno de los colegas, lo siento y pido las disculpas del caso”, mencionó en diálogo con RPP Noticias.

Tras conocer la recomendación de amonestación pública y multa, Amuruz habría amenazado al presidente de la comisión, Diego Bazán (Avanza País), con publicar videos de supuestas “fiestas”.

Marticorena alega que estas amenazas configuran una “falta a la ética parlamentaria bajo proceso especial de flagrancia”.

M1✅ | 📌He presentado denuncia ante la Comisión de Ética del @congresoperu contra la congresista, @RosselliAmuruz por falta a la ética parlamentaria bajo proceso especial de flagrancia debido al bochornoso incidente suscitado por su persona en la ultima sesión. pic.twitter.com/YwuHRxqvV8

— Jorge Marticorena Mendoza (@marticorenaperu) May 2, 2024

Reacciones

Tras las supuestas amenazas, el presidente de la Comisión de Ética, Diego Bazán, las rechazó de manera contundente y anunció que se analizarán las expresiones para determinar si corresponde iniciar un proceso.

¿Por qué sancionaron a Rosselli Amuruz?

La legisladora fue sancionada por una fiesta llevada a cabo en agosto de 2021. Tras haber asumido el cargo de segunda vicepresidenta, conmemoró su 34º cumpleaños que, además de contravenir las normativas de bioseguridad establecidas para enfrentar la pandemia, culminó en una tragedia, pues falleció un fotoperiodista.

A pesar de que en un inicio justificó la celebración de este acontecimiento, frente al aumento de la presión y el escrutinio por parte del público, terminó retractándose y expresando disculpas públicas.