Piden a Municipalidad de Lima levantar restricción al tránsito de motos en la Costa Verde

By

• Propietarios y usuarios de estos vehículos afirman que se restringe su libertad de desplazamiento en esa vía.

• Afirman que la Costa Verde no cumple con los requisitos de ser considerada una “vía expresa”

Lima, 1 de mayo de 2024-. Mediante una marcha pacífica de protesta a bordo de sus motos (acción conocida con el sobrenombre de “moteada”), un grupo de 200 motociclistas (propietarios y usuarios de motos) pidieron al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, que el municipio capitalino levante la restricción de tránsito a esos vehículos a lo largo de la Costa Verde, medida recientemente adoptada y que entró en vigor el pasado lunes 22 de abril.

Paul Tejada, fundador de la asociación “All Riders Mototrip” y miembro del Club BMW del Perú, dijo que clasificar la Costa Verde como una “vía expresa” es un total desacierto porque es una vía que no solo cuenta con límites de velocidad de 60 kms por hora o hasta menos, si no que tiene también cruces peatonales, semáforos, ciclovías, playas de veraneo para grandes y chicos, restaurantes, etc.

“Con todos los elementos anteriormente descritos y que existen en nuestra Costa Verde, no tiene ningún sentido que se les prohíba el paso a las motos”, expresó el representante de los motociclistas durante la marcha que, en este día feriado por el “Día del Trabajo”, unió los distritos de Chorrillos y San Miguel a través de una colorida caravana de motos de alta y mediana cilindrada de diversas marcas.

Debe recordarse que la ordenanza 2499-2022 de la Municipalidad Metropolitana de Lima establece que la Costa Verde es una vía expresa, y que ya no es posible la circulación de motociclistas a lo largo de los 22 kilómetros del circuito de playas.

Los motociclistas que hagan caso omiso a las vías restringidas podrían recibir multas de 396 soles. Según indica la escala de multas del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), incumplir las referidas disposiciones es una falta considerada como grave (G10), lo que resulta en una sanción que resta 20 puntos en el registro del conductor.

Respeto a los límites de velocidad

Según Paul Tejada, entre las comunidades de motociclistas de la capital existe consenso en que no se puede transitar con esos vehículos a lo largo de las vías expresas de Lima metropolitana que tienen esa característica y denominación.

“Por ello, consideramos que sí es posible ir en moto por la Costa Verde a la velocidad indicada por las autoridades, y siempre respetando las señalizaciones”, indicó el fundador de “All Riders Mototrip” y miembro del Club BMW del Perú, tras lo cual pidió que la Policía Nacional del Perú patrulle esa vía, la vigile con apoyo de las videocámaras de vigilancia que hay en el lugar, y así pueda sancionar a aquellos motociclistas que hagan maniobras temerarias, no respeten las señales y causen accidentes.

En ese sentido comparó la realidad del Perú con la que hay en otros países acerca del tránsito de motos en las vías expresas. “A la moto se les da acceso prioritario por ser un medio de transporte rápido, económico, eficiente e incluso ecológico porque emite menos CO2 que los autos”, señaló.