Nada que celebrar en Día del Trabajo: Más de 12 millones de peruanos trabajan en informalidad y con salarios paupérrimos

Sin embargo, hubo reducción de la informalidad respecto a 2022, pero esta estuvo asociada a la pérdida de

empleos. Solamente en Lima, Ica, Junín y Moquegua la creación de empleos formales superó la de informales.

Dura realidad.Hoy que se conmemora el Dia del Trabajo en el Perú, analizamos las cifras del Índice de Desempeño del Mercado Laboral Peruano elaborado por ComexPerú, el cual deja cifras poco alentadoras respecto a la realidad laboral en el país, sector en el que hay mucho por hacer.

El estudio, basado en datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), da cuenta que durante el 2023 se reportaron más de 12 millones (12 222 044) trabajadores en situación de informalidad, lo que implica laborar en empresas no registradas debidamente ante la Sunat o carecer de seguridad social financiada por los empleadores, como lo son los aportes al seguro de salud y pensiones.

Estos datos representan una reducción de 604,577 personas en esta condición, con lo cual la tasa de infor-

malidad laboral descendió de 74 % a 71.1 % entre 2022 y

Sin embargo, debido a la contracción del empleo a nivel nacional, esta reducción en puestos de trabajo infor- males no fue acompañado con la creación de oportunidades de empleo formal, lo que generó una mayor vulnerabilidad en el mercado laboral peruano, debido a que estos trabajadores ingresaron al desempleo o a la inactividad.

Es en el sector urbano es donde se presenta la mayor cantidad de trabajo informal con 9 044 991, mientras en el ámbito rural 3 177 054 trabajadores está en la informalidad. La tasa de informalidad laboral descendió de 68.5 % a 65.5 % entre 2022 y 2023 en el ámbito urbano y disminuyó de 95.4 % a 94.1 % entre ambos años.

Durante el 2023, el sector agropecuario fue el prin- cipal generador de empleos informales a nivel nacional, con 3 663 516 personas laborando esta condición (-8.2% respecto a 2022; -328,347 empleos informales). La tasa de informalidad laboral en dicho sector disminuyó a 93.5 %, pero esto no representó una mejora en la calidad del empleo generado en estas actividades, porque solamen- te se crearon 8437 empleos formales adicionales en 2023; es decir, la mayoría de la reducción en empleos in- formales del sector informal agropecuario se tradujo en pérdidas de su única fuente de ingresos.

Aumento salarial

Según ComexPerú, durante el 2023 el salario promedio mensual a nivel nacional aumentó a S/ 1674, lo que significó un crecimiento del 9.9 % con respecto a los resultados de 2022. Es decir, en promedio, los trabajadores recibieron S/ 150 mensuales adicio-

nales.

Cabe enfatizar que esto también representa el pri-

mer incremento significativo respecto a prepandemia, porque entre 2019 y 2021 el crecimiento en las remune raciones promedio fue 2.9 %.Este incremento, en sugran mayoría, se explicó por el desempeño de las zonas urbanas, que empleó al 80.4 % de los trabajadores durante el año pasado, donde el salario promedio mensual ascendió a S/ 1833 (+9.8 %), lo que significó un incremento de S/ 164 en relación con los resul-

tados del año anterior. Por el contrario, el sueldo promedio en las zonas rurales se situó en S/ 880 (+7.8 %; +S/ 64). Respecto al rango de edad, los trabajadores mejor pagados fueron los adultos (30 a 65 años), con un salario promedio de S/ 1828 (+10.7 %). Para este grupo etario, la brecha entre los niveles salariales urbanos y rurales es la mayor, con una distancia de S/ 1074 entre ambos tras registrarse un sueldo promedio urbano de S/ 2004 (+10.4 %).

El estudio señala, además, que cuatro de cada diez trabajadores peruanos perciben menos de la remunera- ción mínima vital. En Puno, Huancavelica y Cajamarca, la proporción aumenta a 7 de cada 10. En 2023, se reportaron 7 616 436 trabajadores recibieran salarios menores a la RMV vigente (S/ 1025), los cuales representaron el 44.3 % de todo el empleo nacional. Esta cifra es menor a lo registrado en 2022, debido a la pérdida de puestos de trabajo en el sector informal. Esto revela que no hubo un verdadero progreso en la formalización del mercado laboral.

Más horas de trabajo

El promedio de horas trabajadas por semana aumentó de 42.7 a 43.1 entre 2022 y 2023, a nivel nacional. El incremento fue superior en las zonas rurales con 39.7 horas semanales (+0.9 horas) en contraste con las

urbanas con 43.9 horas (+0.2). La jornada laboral solo aumentó en el sector informal (40.9 horas; +0.5), mientras que en el formal disminuyó (48.3 horas; -0.8).