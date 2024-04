Maelo Ruiz: “Mantengo la humildad de siempre”

By

El rey de la salsa romántica’ realizará gira al interior del país celebrando 31 años de carrera en el Perú

Maelo Ruiz, considerado una de las leyendas vivas de la salsa, celebra 31 años de una carrera impecable y con humildad “manteniendo la esencia del género, lo que me ha fortalecido fiel a la salsa”, expresa el artista.

El cantante estadounidense de raíces boricua ha elegido el Perú para celebrar el viernes 31 de mayo en Scencia de la Molina y en el Karamba de Los Olivos, el sábado en Aventura de Chiclayo, y el domingo en la discoteca Tabaco Marino en Trujillo.

El ‘Rey de la salsa romántica’ interpretará temas como ‘Si supieras’, ‘Si volvieras a mi’, ‘Regálame una noche’, ‘Te va a doler’, entre otros.

“Soy un intérprete romántico por excelencia y así me he dado a conocer ante mi público pese a las tendencias. Creo que siempre me han conocido por mis canciones, mi estilo y voy a seguir manteniéndolo, y es que la voz del público es la voz de Dios”, subraya el artista nominado al Grammy Latino.

Sobre sus presentaciones en Perú, el artista se siente como en casa “el público peruano es muy especial y no es un cliché para mí. Les agradezco lo que soy. Siempre que llego a esta hermosa tierra me tratan como un peruano más”.

Maelo además reconoce lo conocedor de la salsa que es el público peruano.

NUEVO HIT CON VICTOR MANUELLE

Finalmente, el cantante se confesó satisfecho con la participación que tuvo en el último disco de Victor Manuelle titulado ‘Retroromántico’.

El artista reveló cómo el ‘Sonero de la Juventud’ lo convocó para cantar juntos el tema ‘Me llamaron los dos’.

El videoclip del tema ya puede ser escuchado a través de las diversas plataformas digitales.

Maelo Ruiz regresa para presentarse el viernes 31 de mayo en Scencia de la Molina y en el Karamba de Los Olivos.

Al día siguiente en el Aventura de Chiclayo. Y el domingo en la discoteca Tabaco Marino en Trujillo. El cantante celebrará por todo lo alto sus 31 años en la música