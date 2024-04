“VIVO O MUERTO” alcanza cifras sin precedentes

By

Tras un excelente día de estreno, la cinta culmina su primer fin de semana habiendo llevado a más de 180 mil espectadores a las salas de cine.

Fueron semanas y meses en que la expectativa crecía mientras nuevos avances iban llegando, hasta que finalmente el pasado 18 de abril la promesa de embarcarnos en una historia cargada de suspenso y acción fue cumplida. El resultado de esta interesante propuesta cinematográfica nacional se traduce hoy en 184 761 espectadores que se dieron cita a lo largo de su fin de semana inaugural, cifra que sin duda alguna seguirá creciendo en los días venideros.

Para poner en perspectiva este logro basta señalar que desde el fin de la pandemia, no se había dado una acogida tan multitudinaria. Por supuesto cabe señalar que ya habíamos podido ser testigos de esta tendencia que se venía marcando, pues desde su primer día, el largometraje que narra los hechos tras la supuesta muerte del expresidente García, se colocó en lo más alto de la taquilla.

De esta manera “Vivo o muerto” se convierte en la película con el mejor fin de semana en la historia reciente de nuestro país, batiendo récords y reavivando el amor de los peruanos por el cine nacional y demostrando que las buenas historias siempre tiene cabida.

La película, protagonizada por una impresionante Stephanie Orue y acompañada por un elenco de primer nivel, nos conduce por un intensa búsqueda, peligrosa e implacable, que pretende descubrir el misterio que rodea el caso y así responder la gran interrogante que aún ronda en la mente de todo el Perú: ¿Alan García está vivo o muerto?

Si aún no has visto “Vivo o muerto” no esperes más. Súmate a los miles que ya se han dejado atrapar por esta fascinante historia y descubre una perspectiva única ante uno de los misterios más grandes en la historia de nuestra convulsionada clase política.