“Hermanito” de prófugo Hinostroza postula a Contralor de la República

 Presentamos, en calidad de exclusiva, la resolución que lleva la firma del entonces Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

 Postulante a contralor ha dicho que no pretende ocultar investigación por desbalance patrimonial de Dina Boluarte denunciado por Nelson Sha

La designación del nuevo contralor general de la República amenaza convertirse en otro fracaso, al presentar el Gobierno como candidato a ese cargo a un ex juez vinculado notoriamente con el prófugo exmagistrado César Hinostroza Pariachi, el cabecilla de la red de corrupción “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Se trata del doctor César Enrique Aguilar Surichaqui, quien en abril del 2009 fue nombrado juez suplente por

el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Hinostroza Pariachi, cuyas andanzas delictivas recién se conocerían nueve años después.

Según documentos publicados en el diario oficial

El Peruano, el 14 de abril del 2009, Hinostroza nombra

a cinco vocales y diez jueces suplentes en la Corte

Superior del Callao, todos de su confianza y entorno, entre los que figura Aguilar Surichaqui, que luego pasaría a la Contraloría General de la República.

En esta entidad, Aguilar Surichaqui fue nombrado vocal del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas por el actual contralor, Nelson Shack. Aguilar fue presentado como candidato a la Contraloría en reemplazo de Pedro Cartolín, el primer postulante del Gobierno para reemplazar al contralor general Nelson Shack, cuyo ejercicio de siete años ya se cumplió largamente.

LO INTERROGAN

Ayer, precisamente, se instaló la subcomisión parlamentaria que se encargará de evaluar al candidato del Gobierno para la Contraloría, y que la preside el congresista Alejandro Cavero y tiene como vicepresidente a Alex Paredes.

La subcomisión entrevistó por más de dos horas a Aguilar Surichaqui y lo primero que hizo fue afirmar que no tiene ninguna vinculación con el prófugo Hinostroza Pariachi. Incluso señaló que no llegó a ejercer el cargo de juez suplente en la Corte Superior del Callao.

El congresista Héctor Valer Pinto (SP) interrogó a Aguilar Surichaqui sobre la supuesta absolución del cuestionado ex presidente de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, nombrado por el exmandatario Pedro Castillo por recomendaciones y un pago de 50 mil soles. Aguilar dijo que no fue así, ni se perdió su expediente, y que al momento está sancionado.

De otro lado, ante otra pregunta de Valer Pinto, el postulante sostuvo que su honorabilidad está por encima de todo y que no pretende llegar a la Contraloría para ocultar lo que el actual contralor está ventilando con respecto a la presidenta Dina Boluarte y sus cuentas bancarias.

Ante una pregunta del congresista Elvis Vergara Mendoza (AP), Aguilar Surichaqui dijo que la propues-

ta de su candidatura nació con un pedido del sindicato de trabajadores de la Contraloría a la Presidencia del Consejo de Ministros.

DATO:EL 7 DE JULIO del 2018, el IDL difundió las conversaciones grabadas entre el juez supremo César Hinostroza Pariachi y el presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos Montalvo. Se destaparon así casos de tráfico de influencias agravado y otros delitos que implicaban a altos magistrados, vinculados incluso al partido fujimorista Fuerza Popular. Hinostroza, pese a estar acorralado judicialmente, pudo fugar a España, pero toda su red de corrupción fue desbaratada al interior del Poder Judicial.