“¡Ampay Waykis!”: Contraloría ínterviene Gobiernos Regionales de Ayacucho y Cusco

Contrataciones y ejecución de obras bajo la lupa, tras escándalo por lujosos Rolex de presidenta Dina Boluarte

Se les viene la noche. Y es que la Contraloría General de la República (CGR) informó, a través de sus redes sociales, que la

mañana de ayer, realizó dos intervenciones simultáneas de control en las sedes de los gobiernos regionales de Ayacucho y Cusco

Según la CGR, el objetivo de la medida sería “recopilar información relacionada a contratación de bienes, servicios, ejecución de obras, designación de cargos de confianza (…) ante riesgos y denuncias”.

Llegan a GORE Cusco En lo que respecta al

GORE Cusco, personal de la Contraloría se dirigió específicamente al despacho del gobernador Werner Salcedo, con la finalidad de detectar contrataciones y adquisiciones sospechosas, así como bienes y proyectos de inversión. Sin embargo, desde el Gobierno Regional de Cusco se informó que Salcedo Álvarez se encuentra de viaje en la ciudad de Lima. Al respecto, el gerente regional de Control de Cusco, Joel Rodríguez Paz, en diálogo con la emisora de radio RPP, señaló que la intervención no estaba relacionada con el caso Rolex.

“Previamente, ya hubo unas declaraciones de Contraloría. Entiendo yo que eso ya se viene revisando por el área correspondiente. No obstante, esta intervención es aparte, respecto de los procedimientos de selección que hemos mapeado, y que es necesario que realicemos la revisión de los mismos”, indicó.

Asimismo, señaló que, “en las próximas semanas”, continuará la recopilación de información a fin de constatar las presuntas irregularidades. “Entiendo que, en las próximas semanas, vamos a seguir recopilando información. Esta es una primera intervención que tenemos, hemos tenido la predisposición del GORE Cusco de brindarnos esta información, y en los siguientes días vamos a seguir recabando más información, y como resultado de esto, evacuaremos los informes que sean necesarios o acreditaremos a las comisiones de control, ya sea un control simultáneo, un control posterior o una auditoría para poder identificar si son riesgos o presunta responsabilidad”, aseveró.

El representante de la Contraloría señaló que se investigan hechos que habrían ocurrido entre enero del 2023 y abril del 2024. “Ya hemos evacuado un informe relacionado a la designación de funcionarios (…) que no podían ser designados de manera directa, y a la fecha se está ejecutando un servicio de control posterior referido al consentimiento de los perfiles de puesto que son entre los funcionarios que han sido designados”, precisó.

Diligencias en GORE Ayacucho El pasado 10 de abril, un equipo de fiscales anticorrupción realizó diligencias al interior de la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, en medio de la polémica por el caso ‘Rolex’ en el que estaría involucrado el gobernador de esta región, Wilfredo Oscorima.

Las diligencias se ejecutaron desde las 02:20 p.m., después de que los fiscales recibieran información de que se estaban retirando expedientes de un proyecto que estaba por ejecutar la gestión de Oscorima, según comentaron fuentes de la Fiscalía a RPP. Como parte del operativo, los fiscales entraron a la oficina de la autoridad regional. “En la intervención se están realizando las indagaciones sobre los documentos que salieron de las instalaciones del GORE Ayacucho, recabando imágenes de las cámaras de seguridad, declaraciones y documentos, entre otros”, se lee en una nota de prensa de la Fiscalía. Se trata de la segunda diligencia que se realizó ese mismo día. Y es que, más temprano, entre las

11:30 a.m. y las 12:00 p.m., se llevó a cabo un primer allanamiento en la sede del Gobierno Regional de Ayacucho. Al cierre de edición los fiscales no brindaron detalles de las diligencias a los medios de comunicación.