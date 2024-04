José Arista Arbildo:Ministro de economía en contra del bolsillo del trabajador

Se opone a que el pueblo trabajador disponga del dinero de su CTS, salvo que haya pasado

desempleado cuatro meses sin percibir sueldo

 Contraria del MEF afecta reactivación económica y agudiza crisis y recesión que vive el país en medio de los escandalosos lujos de la presidenta

Con esperanza una fracción del pueblo trabajador, esa minoría de la población económicamente activa (PEA) que es formal y, por ende, tiene asegurados derechos ganados por las luchas populares, esto es, ese 30% de los trabajadores activos esperaba que pueda disponer de la totalidad de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) luego de que la Comisión de Trabajo y la Comisión de Economía del Congreso de la República, con abultados dictámenes, aprobara en mayoría las iniciativas legislativas que autorizarán un nuevo retiro del 100% de la CTS.

Sin embargo, esta leve esperanza de un alivio económico para las familias de los trabajadores se ha visto eclipsada debido a la negativa del mismísimo ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, quien manifestó abierta y tajantemente su negativa al retiro del 100% de la CTS. Más aún, pidió alos legisladores no tocar la legislación vigente, legislación que sabemos bien solo beneficia a la clase empresarial, a esa gran burguesía lorcha y angurrienta a la que este ministro, como todos los anteriores, parecieran servir.

Confusiones de Arista

Estas declaraciones llegaron a la opinión pública mediante una conferencia de prensa. En ella, Arista aseveró que es indispensable para la economía (de la burguesía) respetar fielmente ese “mínimo” de cuatro meses de desempleo para acceder a la CTS, argumentando que ese es el tiempo “promedio” que le toma a una persona volver a insertarse al mercado laboral.

“Aprovecho esta tribuna para invocar al Congreso a que esta norma referida al retiro de la CTS sea respetando un mínimo, que yo estimo debería ser cuatro meses de desempleo. Como ustedes saben, la CTS permite a un profesional mantener ingresos en el tiempo en que está cambiando de trabajo, el promedio es de cuatro meses. Yo pediría al Congreso que autorice con un piso mínimo de cuatro meses”, dijo en una rueda de prensa al término del Consejo de Ministros.

Dichas afirmaciones causaron algunas dudas entre los asistentes a la rueda de prensa, pues no se condice con la legislación vigente, a lo cual se aclaró desde el MEF que el retiro del dinero se pueda hacer solo cuando hay un excedente de cuatro sueldos.

Traduzcamos el intento de explicación del ministro de Economía usando de ejemplo al trabajador que percibe el sueldo mínimo, S/ 1.025, el cual podría retirar solamente el excedente de S/ 4.100 (salario multiplicado por cuatro). O sea, si el trabajador tiene en su cuenta de CTS un total de S/ 4.500, solo podría obtener S/ 400, pues el resto sería intangible, no se puede tocar. MEF se resignó a apoyar el nuevo retiro de 4 UIT

de las AFP Por otro lado, el ministro Arista aprovechó la oportunidad para opinar sobre la autógrafa que autoriza el retiro de hasta 4 UIT de los fondos de los trabajadores contenidos

en las AFP.

Como es de conocimiento público, la autógrafa se encuentra ya en manos del Poder Ejecutivo. Ante ello, Arista aseguró que no observarán la ley y la presidenta la promulgará.

“Lo que se ha acordado hoy es no observar la norma, respondiendo a la alta votación que ha recibido esta norma en el Congreso. Vemos que no es oportuno demorar más la promulgación de esta norma”, mencionó resignado el ministro de Economía mostrando una clara derrota del régimen ante el poder popular.