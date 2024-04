Dina Boluarte: “No sabía que los relojes eran de alta gama”

LA MANDATARIA,además, dio detalles sobre su relación amical con el Gobernador regional y negó haberlo favorecido con decretos de urgencia para Ayacucho.

El pasado 5 de abril, la presidenta de la República Dina Boluarte declaró ante la Fiscalía de la Nación por el caso Rolex, investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Casi dos semanas después, se conocen más detalles del testimonio de Boluarte

Por otro lado, Boluarte negó que haya favorecido a Wilfredo Oscorima con decretos de urgencia emitidos a Ayacucho. La mandataria argumentó que estos decretos aplicaban para todas las regiones, y no sólo para Ayacucho. “Los decretos de urgencia no son específicamente para determinada región, sino que son para diversas regiones y sus expedientes técnicos. Estos inician en los municipios distritales y provinciales, y en las regiones. La última en firmar los decretos de urgencia es la presidenta de la República”, sostuvo. Asimismo, en la pregunta 48, Dina Boluarte comentó que su amistad con Oscorima se originó durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. “Desde que era gobernador electo, llegó a Palacio por una invitación del entonces presidente Pedro Castillo, no recordando la fecha”. Y agregó: “La reunión fue convocada al gran comedor del Palacio de Gobierno, el expresidente Pedro Castillo estuvo sentado al medio de la mesa, al lado derecho mi persona y al lado mío se sentó el señor Wilfredo Oscorima, ahí es donde inicia una amistad sincera de hermanos”, manifestó la presidenta.