Wilfredo Oscorima: gobernador de Ayacucho llega y se retira del Congreso, sin responder por el Rolexgate

Wilfredo Oscorima, gobernador regional de Ayacucho, que está siendo investigado por el sonado caso Rolex, acudió al Congreso de la República para responder ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Esta audiencia se realizará en el edificio Haya de la Torre.

El funcionario inició su alocución, hablando sobre su natal Ayacucho y pidió justicia para las personas que perdieron la vida durante la protestas que se realizaron a inicios del 2023 en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

Oscorima aseguró que “el Estado sigue manteniendo en pobreza a la ciudad de Ayacucho” por lo que exigió que se aumente el presupuesto anual para esta región y así crecer en desarrollo.

No hablará sobre el caso Rolex

Durante esta audiencia y al terminar de exponer sus planes de trabajo en Ayacucho, región que representa, expresó que no dará detalles sobre el sonado caso Rolex.

“Con respecto a la institucionalidad del Congreso de la República y por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme a dar esta respuesta en tanto que me encuentro en calidad de testigo en esta investigación”, expresó.

NO ASISTIRÁ A FISCALIA

El gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, debe entregar este miércoles, a las 8:30 am, a la fiscalía de la Nación el reloj Rolex Datejust para la diligencia de exhibición como parte de la investigación a la presidenta Dina Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de declaración.

Humberto Abanto, abogado de la autoridad regional, adelantó que su defendido no acudirá a la sede del Ministerio Público y, por lo tanto, dicho trámite estará a cargo de su defensa legal.

“Mañana no le corresponde estar. Se acordó con él y la fiscalía que quien tendría a cargo la exhibición sería yo”, señaló Abanto en RPP. “La exhibición de un reloj Datejust que es lo que ordenó la Fiscalía. (…) No hay pulseras en plural, había una. Le repito, lo que ha solicitado la fiscalía y nosotros vamos a cumplir es exhibir el Datejust y eso es lo que se va a hacer”, insistió.

El miércoles pasado, Oscorima acudió a la citación de la fiscalía, pero optó por guardar silencio. Dos días después, en un pronunciamiento, Boluarte ensayó una nueva versión sobre el origen de por lo menos tres relojes Rolex que lució y aseguró que el gobernador de Ayacucho se los había prestado.

“Debo reconocer que fue una equivocación haber aceptado en calidad de préstamo estos relojes que mi amigo, Wilfredo Oscorima, mi waiki, mi hermano, me los haya prestado quizá en el ánimo de querer representar bien a mi país, me llevaron a aceptar ese préstamo los cuales ya los he devuelto”, señaló el viernes Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.