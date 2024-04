Congreso blinda a Dina Boluarte: Fracasan ambas mociones de vacancia contra Presidenta

Mociones de vacancia contra Dina son enviadas al archivo en el Congreso

A pesar de las contundentes pruebas de su incapacidad moral, Dina es salvada por sus socios fujimoristas

El Congreso de la República rechazó la admisión de las dos mociones de vacancia presentadas en contra de la presidenta Dina Boluarte, ello en el marco de la investigación por el caso Rolex que se sigue en su contra.

NO FUERON ADMITIDAS

En el caso del primer recurso, 48 fueron los parlamentarios que votaron en contra de que sea admitida en el Pleno, mietras que 31 se manifestaron a favor de dicha medida y

13 se abstuvieron.

Por su parte, la segunda moción de vacancia presidencial contra la jefa de Estado registró un número similar de votaciones a favor (32), pero una mayor de cantidad de legisladores en contra (57) y tan solo 11 abstenciones.

“En consecuencia, no ha sido admitida de ordel del día del pedido de vacancia”, indicó el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en la lectura del segundo recurso.

POR INCAPACIDAD MORAL

La sesión en el Pleno del Congreso tuvo lugar para determinar si se admitían las dos mociones de vacancia presentadas contra Dina Boluarte. Y es que, en el marco del caso Rolex, las bancadas de Perú Libre y Cambió Democrático ingresaron a mesa de partes dos recursos en contra de la presidenta de la República.

En dichos documentos, la jefa de Estado era señalada por presunta incapacidad moral al frente del Ejecutivo, tanto por las acusaciones en su contra y falta de esclarecimiento sobre las mismas, como también por la situación que atraviesa en Perú en diferentes sectores.

EN CONTRA DE LA VACANCIA

Cabe decir que la propia mandataria se manifestó sobrer las mociones de vacancia presidencial presentadas contra su persona. En un mensaje a la nación, Dina Boluarte se mostró en contra del “manoseo” de dicho recurso.

Además, hizo un llamado a los congresistas “demócratas” a fin que defiendan la institucionalidad, en el marco de la presentación de una moción de vacancia presidencial en su contra por la controversia del caso Rolex. Incluso, pidió a la población a tener confianza en ella, debido a que como madre de familia “se esfuerza y trabaja día a día”.

“Hago un llamado a los congresistas demócratas a defender la institucionalidad, no al manoseo de vacancia o adelanto de elecciones”, dijo a los medios. Ante ello, Vladimir Cerrón desde su cuenta de X dijo que la no admisión de la vacancia descartaba cualquier relación con el fujimorismo y que queda demostrado que el gobierno de Boluarte es un gobierno de derecha. De esta manera, el Congreso de la República ha rechazado la admisión de las dos mociones de vacancia presentadas en contra de la presidenta Dina Boluarte, ello en el marco de la investigación por el caso Rolex que se sigue en su contra.