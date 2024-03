Ministra de Vivienda sería el primer cambio en nuevo gabinete Adrianzén

HANIA PÉREZ DE CUÉLLAR ha puesto en pie de lucha a las poblaciones de Piura y Castilla por anular proyecto de saneamiento en esas zonas, a lo que se suman otros cuestionamientos de la Contraloría

Después de la ronda de conversaciones con las bancadas parlamentarias, el primer ministro Gustavo

Adrianzén tiene claro que no puede llegar a la sesión de investidura con el mismo gabinete de Alberto Otárola. Los cambios son el mejor mensaje de entendimiento que puede trasmitir. Y en ese entender, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hanía Pérez de Cuellar, es la que tiene la mayor posibilidad de iniciar con los relevos. Para empezar, ayer la propia presidenta de la República se reunió con el alcalde de Magdalena del Mar Francis Allison, para sondear su interés por la cartera que ya desempeño brevemente con Alan García. Para que no queden dudas de la verdadera razón de la reunión, Dina Boluarte publicó la foto en su red X

Y es que la Pérez de Cuéllar ha ido acumulando deméritos que la tienen enfrentadas con las poblaciones necesitadas de agua y desagüe, con en el caso de Piura, mientras que en el ministerio duermen los recursos

presupuestales para ejecutarlos. Ella no le hace porque “no le gustan las empresas chinas”.

AGUA O PARO

Desde hace cuatro semanas Piura y Castilla están movilizadas porque el ministerio ha vuelto a anular la concesión de la buena pro del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Sistema de agua potable y alcantarillado en los asentamientos humanos de los distritos de Piura y Castilla, que debería ejecutarse por cuenta del programa Nacional de Saneamiento Urbao por 578.8 millones de soles. El hecho provocó que alcaldes y pobladores salieran a las calles a protestar, encabezados por los alcaldes Gabriel Madrid Oré y Whalter Guerrero Silva.

El malestar es tan grande que la prefectura regional tuve que recomendar a la presidenta Dina Boluarte que la suspendiera el viaje programado para el martes 26 pasado, para inaugurar los centros de salud de Castilla y san Miguel, pues se había convocado a una manifestación de protesta contra la anulación del concurso, que debe beneficiar a 96 asentamientos humanos.

El problema es que éste no es el único caso de retraso. El 2023, el sector Vivienda fue uno de los que tuvo menor ejecución presupuestal y este año solo ha utilizado 216.3 millones de soles de los 1,469 que el MEF le ha transferido. La única razón de la demora es que la ministra habría instruido a las entidades de su sector (PNSU, PNSR, Agua Segura para Lima y Callao) de que no contraten con empresas chinas. Hecho que, de comprobarse, constituiría un delito. Ante la paralización de este proyecto vital para le región, el alcalde de Piura solicito al Congreso la censura de la ministra, lo que motivó la presentación de sendos pliegos interpelatorios. Por su lado, a la ministra lo único que se la ocurrido es publicar un avisito de que la megaobra “sí va”, a lo que Irónicamente, el alcalde Madrid calificó el avisosolo como “un saludo a la bandera”.

“De qué sirve que comuniquen eso si ya la resolución de anulación está publicada. El proyecto ya se trabó una vez más. ¿Hasta cuándo Piura estará sin agua?”, se preguntó.

La ministra también se reunió con diez alcaldes distritales de Piura. A ellos, les expresó que considera-

ba importante “dialogar y ponerse de acuerdo, en vez de buscar que resolver los problemas con vigilias, marchas y movilizaciones, que, si bien son un derecho, participan extremistas y antauristas, con fines e intereses políticos y que utilizan una justa demanda de la población, como es el acceso al agua potable y saneamiento

OTROS PROBLEMAS

Pero no solo son los pobladores quienes cuestionan a la Pérez de Cuéllar, sino también la Contraloría, los medios y el Congreso. Un informe de esa entidad fiscalizadora advierte sobre un presunto uso indebido de la caja del Ministerio de Vivienda y señala una serie de inconsisten-

cias en las planillas de movilidad de nueve funcionarios del sector. Igualmente, una denuncia periodística revela indica que el sector tuvo un gasto aproximado de 1,288.80 soles en un total de siete almuerzos en el restaurante Chifa Palacio entre enero y abril de 2023. Por todo ello, congresistas de seis bancadas solicitaron interpelarla. Lo más seguro es que no llegue a presentarse y que sea sustituida antes.