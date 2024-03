Ex ‘Chicas del Can’, Míriam Cruzla diva del Merengue ¡Vuelve al Perú!

Artista Dominicana conocida como ‘Juana la Cubana’, deleitará con todos sus éxitos: “La loba”, “Ta’ Pillao”, “Fuego”, entre otros

La afamada intérprete dominicana Miriam Cruz, saborea las mieles del éxito posicionándose nuevamente este 2024 en toda América Latina como una de las artistas más fuertes de la música latina. ¡Ella es la diva del merengue y vuelve a su querido Perú!

Miriam Cruz mundialmente conocida como “Juana La Cubana” por ser la vocalista principal de la legendaria agrupación “Las Chicas del Can” ha realizado una gira continental como cantante solista que le ha permitido conquistar con su indiscutible talento, países como: Holanda, Francia, Alemania, España y Estados Unidos, y ya confirmó su visita al Perú para deleitarnos con sus temas de ayer, hoy y siempre, entre los que destacan: “La Loba”, “Ta´ Pillao”, “Fuego”, “Es Cosa de Él”, entre muchos otros éxitos.

“Lo que te da la permanencia es tratar cada día de hacer algo nuevo. Si me limitara a vivir de mi repertorio, no sería igual. Cada año hago una producción que me permita renovar los temas y con ello conquistar al nuevo público y reconquistar a quienes me escucharon cuando me inicié en la música”, confesó la diva de la música tropical.

Sin embargo, la dominicana no se cansa de hacer historia y seguir vigente, tal es así que ha lanzado por todo lo alto su último single “Ámame” en colaboración con el astro del merengue Elvis Crespo, canción en la que ambos narran una historia de amor con mucha pasión y sabor, un nuevo tema que este 28, 29 y 30 de junio podrá ser escuchado por los millones de fans peruanos que la recibirán en esta, su nueva visita al país. ¡Sí, Miriam Cruz vuelve al Perú!

“A lo largo de su carrera, (Elvis Crespo) me ha inspirado respeto y admiración por todo lo que ha hecho con el merengue, haciéndolo suyo de manera digna y con tanto sabor. A Dios las gracias por esta canción, que esperamos sea un gran éxito, para el disfrute de todos los que aman y aprecian un buen merengue”, puntualizó Miriam Cruz mientras que Elvis Crespo afirmó que “es y será siempre un honor para mí compartir está canción con una matriarca de la música universal”.

Desde ya “Ámame” encabeza los tops musicales prometiendo romperla en el mercado latino, mientras que Cruz ha prometido “una producción inédita para ver si logramos participar en el Latin Grammy y esperamos tenerla lista para el próximo año”, emocionando a sus millones de fans en el mundo. “Pienso que ha sido una carrera exitosa a pesar de los cambios y los momentos difíciles. Eso lo agradezco al público que me ha apoyado, le doy gracias a Dios”, finalizó la artista dominicana.

Mira aquí el videoclip oficial de Miriam Cruz en vivo y todos sus éxitos: