Destape de vacancia: S/1’100,000 se pagó en total a Dina Boluarte cuando era candidata y ministra

LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA del Perú ha detectado un movimiento de dinero inusual en las cuentas bancarias de la presidenta Dina Boluarte.

Aún no declara sobre los millonarios rolex y ya estalla otra bomba en Palacio. Tras las revelaciones de los 15 relojes pertenecientes a

la Presidenta de la República, tres de ellos de marca Rolex, con un valor desorbitante, un medio de comunicación acaba de difundir el registro de entrada de dinero en las cuentas bancarias de la presidenta Dina

Boluarte.

Con la suma de S/1’100.000, la cuenta de Dina Boluarte tiene el ingreso de dos sumas de dinero, en dos períodos. La presidenta de la República, Dina Boluarte, recibió más de un millón de soles (300 mil dólares) en sus cuentas bancarias entre

2016 y 2022; es decir, desde que fue funcionaria de la Reniec (2016), candidata a la alcaldía de Surquillo (2018), a la vicepresidencia

de la República (2021) y luego ministra en el Gobierno de Pedro Castillo, según datos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicados este domingo por el diario El Comercio.

La UIF detectó “movimientos sospechosos” en las cuentas bancarias de la jefa de Estado, entre agosto de 2016 y agosto de 2022, periodo en el que recibió “numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce”, indicó el reportaje.

El informe de la UIF detalla que el dinero de más de un millón de soles ingresó a 11 cuentas bancarias, cuatro de ellas mancomunadas. “En total, los abonos en efectivo que recibió en las cuentas son por 1.097.200 soles y 2.200 dólares. Ambas cifras suman 1,1 millones de soles”, precisó El Comercio.

En el 2018, año en que Dina Boluarte postuló a la alcaldía de Surquillo, tuvo el mayor número de abonos: 133 por S/296 857. No obstante, en la declaración jurada sobre bienes y rentas que presentó ante el JNE en ese año, ella consignó ingresos por S/73 200, su vivienda en Surquillo por S/360 135 y su vehículo por S/85 410. Según El Comercio, no dio cuenta de los casi S/300 mil que tenía en el banco

Además, en las hojas de vida que presentó ante el JNE en el marco de los procesos electorales en que participó, Boluarte Zegarra declaró que en el 2017 tuvo ingresos por S/54 mil; en el 2018, por S/73 200; y el 2019, por S/66 520.

En su última declaración jurada del 2023, Boluarte Zegarra ha declarado ingresos en bienes por 462 968 soles y otros ingresos no especificados por 593 347 soles. Además de su salario mensual como presidenta de 16 000 soles.

La UIF señala que la información económica declarada por Boluarte entre 2016 y 2022 “no sustentaría las operaciones detalladas” y que los titulares mancomunados de sus cuentas no registran declaraciones juradas de ingresos.

Por esta razón, la UIF sostiene que las operaciones registradas por la presidenta “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”, según el reportaje. En el 2022, dos miembros del consejo directivo de la asociación apurimeña, que la actual mandataria presidió hasta el 2021,

ganaron contrataciones con un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y otras entidades.

Dina Boluarte ahora no solo debe explicar cómo pagó su colección de relojes de lujo, sino también de dónde sacó 1,1 millones de soles que aparecieron en sus cuentas. El fin está cerca.