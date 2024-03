La gastronomía peruana brilla enel ranking global del Taste Atlas

By

Cuatro platos emblemáticos destacan entre los 100 mejores del mundo, según el prestigioso sitio web.

La gastronomía peruana, conocida por su diversidad y riqueza de sabores, ha logrado un nuevo hito al posicionar cuatro de sus platos típicos en la lista de los 100 mejores del mundo, según el reconocido mapa culinario internacional, Taste Atlas. Esta distinción refleja no solo la calidad de sus ingredientes, tanto marinos como terrestres, sino también la creatividad y tradición que caracterizan a la cocina peruana. La “Leche de tigre” encabeza la lista de las delicias peruanas con una puntuación de 4.6, seguida muy de cerca por la “Causa rellena”,

el “Pollo a la brasa” y el “Ceviche mixto”. Este reconocimiento pone en relieve la versatilidad y el sabor único de la cocina del país, promoviendo su fama mundial.

La Leche de tigre, inicialmente considerada un subproducto del ceviche, ha ganado popularidad por sus propiedades vigorizantes, convirtiéndose en un símbolo de frescura y sabor. Se destaca por su preparación a base de limón, caldo de pescado y una selección de ingredientes que le otorgan un carácter único y estimulante.

Por otro lado, la Causa rellena, con un puntaje de 4.54, es un testimonio de la historia y adaptabilidad de la cocina peruana. Este plato, originario de la época de la Guerra del Pacífico, es una muestra de la ingeniosidad y solidaridad peruana, transformando ingredientes simples en una experiencia culinaria memorable.

El Pollo a la brasa, tercer plato peruano en el ranking con una calificación de 4.50, es una de las comidas más populares y queridas en Perú. Su preparación, que ha evolucionado desde los años 50, involucra una marinada especial que le confiere un sabor inigualable, demostrando la habilidad de los peruanos para reinventar y mejorar sus tradiciones culinarias.

Finalmente, el Ceviche mixto no solo es una joya de la gastronomía peruana con una puntuación de 4.49, sino también un reflejo de la biodiversidad marina del país. Este plato, variante del tradicional ceviche, incorpora diversos mariscos, demostrando la riqueza y el potencial culinario del Perú.

Estas distinciones no solo consolidan a la gastronomía peruana en el mapa mundial de la comida, sino que también invitan tanto a locales como a turistas a explorar y redescubrir los sabores que hacen de Perú un destino culinario de primer nivel.