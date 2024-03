Sigue el rechazo al gabinete de Dina Boluarte en las regiones: Puno no olvida

A pocos días de presentarse el gabinete Adrianzén para pedir el voto de confianza del Congreso, repudian visita del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, en Puno, dejando ver que la población no olvida las muertes de los civiles debido a la fuerza militar del gobierno de Dina Boluarte.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, fue recibido con abucheos en la región de Puno, a donde llegó para

participar en una audiencia descentralizada técnica que se desarrolló en la provincia de Huancané. Los protestantes llegaron hasta el teatro municipal, para expresar su rechazo hacia el ministro y la presidenta Dina Boluarte por la muerte de varios civiles durante las protestas

sociales.

A viva voz, le dijeron:¡ministro de transportes, vergüenza nacional!, ¡abajo Dina asesina! Al lugar también llegó la viuda de Manuel Quilla, el ciudadano que murió tras ser torturado en la toma de Lima. Quilla, nació en Huancané.

LA MEMORIA DE QUILLA

Han transcurrido doce meses del fallecimiento de Manuel Quilla Ticona (36), natural de Huancané, quien en marzo pasado viajó a Lima para participar en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.

Según el protocolo de necropsia a la que accedió el abogado de sus familiares, su cuerpo presentó múltiples lesiones previas a su muerte, lo que hace presumir que fue sometido a torturas.

Su esposa, Irma Mariela Cayo Sánchez, cuenta que Manuel fue detenido el 15 de marzo en Lima, lo llevaron a las comisarías San Andrés y Petit Thouars. En dichas dependencias le habrían infringido un duro castigo físico. Lo dejaron libre dos días después.

Testigos señalan que durante su detención habría sido arrastrado hasta causarle lesiones en diferentes partes del cuerpo. Enterada de su detención, la esposa de Quilla viajó a Lima el 17 de marzo.

Ella lo encontró en un estado traumático, no reconocía a sus familiares. Lo llevó a una clínica, pero los médicos restaron importancia al caso. Volvieron a Juliaca y tras un chequeo médico particular sugirieron que sea internado en un centro psiquiátrico.

Rechazo de la población

La población muestra su rechazo a los ministros del gobierno de Dina Boluarte, que después de la salida de Alberto Otárola, como premier, no han tenido con Gustavo Adrianzén la llegada mediática que se hubiera querido, mucho menos la aceptación de la población. El Pleno del Congreso de la República tiene programado interpelar para este lunes 25 de marzo a los ministros de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes Espejo, y de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por temas referidos a sus respectivos sectores.

El titular del MTC deberá presentarse a las 16:00 horas con el fin de responder un pliego de 18 preguntas contenidas en la moción de orden del día 10423.

Las preguntas están referidas a una supuesta ineficiencia e incapacidad para dirigir tan importante cartera ministerial debido a la cancelación de vuelos en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez ocurrida el 1 y 2 de febrero del presente año, por disposición del MTC y que perjudicó a miles de viajeros. La visita de Raúl Pérez-Reyes a Huancané, fue vista como una provocación para muchos puneños de esa localidad, la cual no supo preveer la delegación del ministro, es decir, sus asesores y gente de entera confianza.