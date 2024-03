Presidente del Poder Judicial pide inhabilitar ‘para siempre’ a jueces que liberen a delincuentes

By

Javier Arévalo indicó que el Poder Judicial no avala la actitud de algunos malos jueces.



El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, planteó que los jueces y fiscales que liberen criminales sean inhabilitados de la función pública de manera perpetua. Expresó: “Debe tomarse una medida legal para que aquellos jueces que de una manera irregular liberen a delincuentes que son capturados participando de crímenes sean sancionados e inhabilitados a perpetuidad para ejercer la función pública”.

Arévalo sostuvo que la ciudadanía ya no confía en las autoridades porque “un mal juez saca la resolución de algún pistolero o asesino y resulta libre”. Asimismo, pidió a los fiscales mantener una posición firme para que los malhechores capturados no vuelvan a las calles, como ha sucedido en anteriores ocasiones. Por ello, las críticas se dirigen al Poder Judicial: “A mí me reclaman todos, ¿cómo es posible?”.

Uno de los motivos por los que la ciudadanía no confía en el sistema de justicia del Perú es debido a la liberación de criminales por parte de jueces y fiscales. De hecho, una encuesta de Datum reveló que el 34% y 32% de peruanos -respectivamente- los hace responsable de estos hechos.

“Los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de criminales). Tiene que haber una figura penal que inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a los delincuentes que solo hacen daño a este país”, indicó.

El magistrado también hizo referencia a la encuesta de Datum en la que se revela el alto nivel de desconfianza de la ciudadanía contra el Poder Judicial. Admitió que este es el tipo de decisiones que motivan esta falta de confianza contra los funcionarios. De hecho, el estudio indica que el 85% de peruanos no cree en este poder del Estado por considerarlo como “corrupto” y que sus integrantes “reciben coimas”.

Otros de los motivos por los que los ciudadanos no confían en la Corte Suprema es porque se tiene la idea de que se beneficia a los delincuentes (10%) y porque hay demora al emitir sentencias (8%). En menor cantidad, se indica que existe parcialidad o es injusta (4%), y que “es ineficiente” (2%).

Un presunto caso de liberación irregular de criminales por parte de un fiscal se produjo en Trujillo, cuando la fiscal adjunta provincial de El Porvenir, Fiorella Gutiérrez Rodríguez, dispuso que liberen a tres criminales que fueron detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando portaban explosivos.

Los sospechosos, identificados como Carlos Ávalos Fernández, Yoján Huylla Gerónimo y Andy Echevarría Blas, fueron detenidos por la PNP en el distrito de El Porvenir el 2 de marzo luego de haber detonado uno de los explosivos a las afueras de una vivienda en la calle Titu Cusi Yupanqui, posiblemente en un intento por amenazar a las personas en su interior.

Pese a esto, la representante del Ministerio Público indicó que no existirían suficientes pruebas para inculpar a los hombres capturados.

En el documento firmado por la fiscal indica como argumento que “a pesar de que se ha realizado en el plazo de 48 horas las diligencias a nivel preliminar, no se ha recabado los elementos de convicción suficientes para vincular a los investigados con los hechos materia de investigación”.

Gutiérrez también indicó en el documento que lleva su firma que no se habían realizado pericias necesarias “a fin de determinar si dichos objetos encontrados en su poder corresponden a municiones y dinamitas, que además se encuentren en buen estado de conservación y operatividad”. Por lo tanto, los presuntos extorsionadores fueron liberados porque no se verificó si los objetos realmente eran explosivos.

Si bien se ordenó la liberación de los presuntos criminales dos días luego de su detención, el 4 de marzo, se ordenó que estos se mantengan en calidad de citados.

A raíz de esta polémica actuación por parte de la fiscal Gutiérrez, el congresista Juan Burgos pidió al Fiscal de la Nación, Juan Villena, iniciar investigaciones en contra de la magistrada para determinar su responsabilidad en la liberación de estos tres presuntos criminales.