Fiscalía inicia investigación contra Dina Boluarte, acusada de enriquecimiento ilícito por sus Rolex

La mandataria Dina Boluarte fue captada usando colección de relojes costosos valorizados uno de ellos en más de 15.000 dólares.

El Ministerio Público abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra la presidenta Dina Boluarte, a raíz de un destape periodístico que evidenció su colección de 14 relojes, incluido un Rolex, cuyo valor supera tres veces su sueldo mensual y que no fue incluido en la declaración de bienes que obligatoriamente deben realizar los funcionarios.

A través de un comunicado, la Fiscalía de la Nación informó que las diligencias preliminares incluyen también el presunto delito de omisión de consignar declaración en documentos y estarán a cargo del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales.

Como se recuerda, Dina Boluarte aceptó usar relojes Rolex y adujo que eso era producto de su esfuerzo y su trabajo, además de no ser de los tiempos recientes.

“Es un artículo de antaño. He entrado al Palacio de Gobierno con las manos limpias y saldré con las manos limpias, como lo he prometido”, dijo la jefa de Estado a los medios de comunicación.

No obstante, diferentes especialistas han negado la versión de Boluarte Zegarra y explicaron que, al momento de comprar los relojes, se debió emitir boletas o facturas que ahora deberían ser mostradas para justificar dichas compras.

“Rolex es considerado una joya, aquí y en otra parte del mundo. No es de antaño, porque las características del reloj de Dina Boluarte no corresponden a un reloj vintage. Podría tener algunos años de antigüedad, pero seguiría siendo moderno. Uno va directamente a la tienda y siempre te emiten una factura o boleta de venta de la persona quien lo compra. Si en caso se trata de un obsequio, se tendría el nombre de la persona quien lo ha comprado”, señaló David Sun, representante de Perú Watches, en ‘Cuarto poder’.

La investigación mostró que durante ese período, en el que su salario mensual varió de S/ 30 mil a S/ 16 mil, usó más de una docena de relojes de diversas marcas, incluido el Rolex, cuyo valor en Perú alcanza los 14.000 dólares.

La mandataria no respondió por qué el artículo no figura en ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), pero aseguró que se trata de un objeto de antaño que usa “muy eventualmente”. Sin embargo, un experto en artículos de alta grama indicó a Cuarto Poder que el modelo que data del 2020 en adelante.

Horas antes de que el Ministerio Público anunciara esta nueva pesquisa, el portavoz del Ejecutivo, Gustavo Adrianzén, enfureció cuando fue consultado al respecto en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Va a ser la última vez que me refiera a este tema. La señora presidenta ha sido lo suficientemente explícita respecto a estos reportajes de los relojes. Se trata de un tema personal que a mí no me corresponde abordar”, dijo.

El año pasado, en un acto en el Palacio presidencial, Boluarte contó que durante la campaña política que la llevó al poder como vicepresidenta “no tenía ni para los pasajes”, una declaración que fue ratificada por el empresario Henry Shimabukuro, investigado por presuntos aportes ilícitos tras declarar que financió los viajes y actividades proselitistas de la actual gobernante.

“En campaña, ella andaba con un reloj de plástico […] que costaba S/10 o S/20. Todos hemos visto ese reloj. El giro que ha tenido es enorme […] [Regalar Rolex] se empleaba en la época de Montesinos […] Esta práctica delincuencial se emplea […] cuando en lugar de dar dinero en efectivo, que es muy evidenciado, se entregan prendas de oro o relojes, ahí está el soborno”, opinó en una entrevista difundida por el programa Ecos Latinos, que se transmite por internet.