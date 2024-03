Congreso se vuelve confrontacional por temor a que la Fiscalía allane sus fueros

ALEJANDRO SOTO, PRESIDENTE DEL CONGRESO, CREE SER EL “PRIMER PODER DEL ESTADO” Y ESTAR POR ENCIMA DEL MINISTERIO PÚBLICO

Soto está incluido en investigación de la Fiscalía.

 Defensa a ultranza: 14 parlamentarios.

 En su red social X suelta información no corroborada contra fiscal suprema Delia Espinoza.

El Presidente del Legislativo, Alejandro Soto, arremetió contra la labor de la Fiscalía de la Nación dejándose llevar por la filtración de un posible allanamiento de los fiscales en los despachos de catorce parlamentarios que son investigados por el caso de Patricia Benavides «La Fiscal y su Cúpula del Poder».

El Congreso de la República, en palabras de su presidente Alejandro Soto, abre fuego de una forma no convencional contra el Ministro Público, dejando entrever un pánico parlamentario grupal, pues el que no la debe, no la teme.

Soto, en su desesperación quizá de verse más involucrado con la investigación que se le sigue por el intento de archivar el caso “Fábrica de Trolls”, valiéndose del supuesto contacto con el exasesor de Patricia Benavides, publicó un trascendido (sin confirmar), como nunca lo hace en su cuenta de X.

Lo que entre líneas queda como una sensación de temor a toda vista: “Lo que señala el congresista Edgar Tello sería un hecho muy grave. Como presidente del Congreso, garantizaré la seguridad de las instalaciones del Parlamento. No permitiré una intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”, refiriéndose a esa posibilidad que los fiscales cumplan con su labor.

Dicho tuit, fue en réplica a lo que el congresista Edgard Tello filtró, sin ninguna fuente confiable revelada, que dé seguridad a sus palabras. Dijo Tello, también investigado por La Fiscal y su Cúpula del Poder: “Existe comentarios de allanamiento a los domicilios y despachos de los congresistas en las próximas semanas, motivado aparentemente por la Fiscal Delia Espinoza”. Sin lugar a dudas, fuegos artificiales hacia la fiscal que investiga a catorce congresistas.

Doble rasero

Notoriamente es un ataque al trabajo de la Fiscalía, lo que configura una obstrucción de la justicia.

Acuérdese que el Congreso, en el año que el expresidente Pedro Castillo estuvo en investigaciones, la Fiscalía allanó Palacio, y Alejandro Soto y compañía celebraban; pero ahora ya no, cambiaron de chip y se aleonan cuando se trata de sus personas. Doble rasero que le dicen.

Congreso, “el primer poder del Estado”

Alejandro Soto en su laberinto sigue con la paporreta al decir que el Congreso está por encima de Palacio (poder ejecutivo), más allá del sistema de justicia (poder judicial). El integrante del partido APP, de César Acuña, tiene esas ‘cantinfladas’ de su líder, publicó: “Intromisión de esta naturaleza en el primer poder del Estado”. Esto, crea una confusión entre miembros del Congreso que están convencidos en su supina ignorancia que esta “soteada” es verdad.

Con razón que estos congresistas creen estar por encima de todo control estatal. Diferentes cuentas de la red social, entre los que abundan opinólogos, comunicadores, periodistas, abogados, constitucionalistas, de diferente ideología, mencionan que el presidente del Congreso está en un craso error cuando menciona esa idea jerarquizante de que el Congreso está en otro peldaño más arriba que los demás. Será que ya se cree futuro Presidente del Perú o realmente nos está diciendo explícitamente que el Congreso solo gobierna, invisibilizando a Dina Boluarte y su primer ministro Gustavo Adrianzén.

Versus Delia Espinoza

No asombra que la filtración venga de un investigado, por la Fiscalía, como lo es Edgard Tello, que es parte del caso la “Fiscal y su Cúpula de Poder”, empapelado por la fiscal suprema Delia Espinoza, que abrió carpeta fiscal el primero de marzo. Acusan a Fiscal de investigarlos

Son catorce los congresistas investigados por Delia Espinoza, y las reacciones del Congreso, valiéndose de su poder no se hicieron esperar. Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López, denunciaron a la fiscal suprema por incluirlos en el caso que se sigue a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

La acusan por por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de función pública, muy expeditos en estos casos, no con la misma vara con las denuncias constitucionales a los “mochasueldos”.

Caber recordar que los siguientes congresistas son investigados por la fiscal suprema Delia Espinoza: Patricia Chirinos, Martha Moyano, José Balcázar, Alejandro Soto, José Williams, César Revilla, José Jerí, Luis Cordero Jon Tay, Katy Ugarte, Edgar Tello, Germán Tacuri, Ilich López, Jorge Flores Ancachi y Luis Aragón. Se entiende ahora el temor del presidente del Congreso, Alejandro Soto, que está a punto de perder soga y cabra pues, ante una eventualidad de que el país se quede sin representante del Ejecutivo, se quedaría como Presidente de la Nación, no si antes la Fiscalía de la Nación comprueba su vinculación con las serias acusaciones de Jaime Villanueva y su intento de archivar el caso

“Fábrica de Trolls”.

Alejandro Soto fue delatado por el exasesor de Patricia Benavides, al revelar que le solicitó al presidente del Congreso priorizar la moción para investigar a la JNJ en setiembre de 2023.

El apepista, a cambio del supuesto “favor”, habría requerido que se cierre la investigación por el denominado caso Fábrica de Trolls. El choque de trenes entre Fiscalía y Congreso, ha comenzado. Alejandro Soto, también está incluido en la

investigación fiscal liderado por la fiscal suprema Delia Espinoza.