Ministro de Economía, José Arista, sobre séptimo retiro de AFP: Ya no se debe discutir más retiros”

*Este miércoles en la Comisión de Economía se debate la reforma de pensiones, que incluye un desembolso de 4 UIT.

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, sostuvo que ya no se debe discutir más retiros de fondos privados de pensiones porque ahora de 10 afiliados solo hay dos o tres que tiene fondos para su pensión y el resto no cuenta con recursos para afrontar la vejez.

“Considero que ya no se debe discutir más retiros porque a la fecha de 10 pensionistas originales que había en el país, ya solamente dos o tres de ellos tienen sus fondos de pensiones, el resto ya no tienen pensión. Ahora, los que ya no tienen pensión, después quién los va a mantener cuando esas personas lleguen a la adultez”, respondió ante la prensa.

Igualmente, Arista adelantó que se reunirá con los congresistas para hablar de este tema debido a que no sabe a quién favorecerá otro retiro de las AFP, pero que sí perjudica a todos los peruanos.

“Hay que sentarnos con las autoridades del Congreso para hablar sobre este tema. Y siempre he dicho que este tema no es oportuno. Me parece que es el octavo retiro que se estaría autorizando y como yo siempre digo, la verdad es que no sé a quién favorece porque los perjudicados somos todos”, manifestó.

Comisión de Economía

Las declaraciones de Arista se dan cuando, precisamente, mañana miércoles se someterá a debate en la Comisión de Economía del Congreso de la República un dictamen de reforma de todo el sistema de pensiones, que incluye un retiro de cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para desempleados por seis meses, hasta el 31 de noviembre.

Entre los puntos de consenso que contiene el dictamen de reforma previsional figuran la pensión mínima, aumento de la competencia, libre traslado de AFP a ONP y una comisión por desempeño, que obliga a las AFP a generar rentabilidad positiva para poder cobrar a los afiliados por la administración de sus aportes.