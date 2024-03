Congreso interpela a tres ministros y el premier Gustavo Adrianzén sigue en nada

EL PARLAMENTO APROBÓ POR MAYORÍA QUE SE APERSONEN TRES MINISTROS A SU JURISDICCIÓN EN UN

CONTEXTO POLÍTICO COMPLICADO PARA EL PREMIER: NO TIENE FECHA DE PRESENTACIÓN PARA PEDIR

LA CONFIANZA DE SU GABINETE. SÍ DE INTERPELACIONES.

Tres tristes tigres. Los politólogos se lo dijeron y Dina Boluarte una vez más no hizo caso; he aquí las consecuencias. Mantener a unos pésimos ministros es una carga que arrastraba el nuevo Gabinete y acaba de confirmarlo el Congreso. Aprobaron que tres congresistas vayan al Congreso en los próximos días: Víctor Torres (Interior); Leslie Urteaga(Cultura); y Raúl Pérez Reyes (Ministro de Transportes y Comunicaciones).

Tierra de nadie Y deberían ser más, pero por algo se comienza.

El Congreso de la República decidió con 87 votos a favor llevar al ministro Víctor Torres al Parlamento para contestar un cuestionario en torno a la lamentable política de seguridad en las calles con el plan “Perú Seguro”. En consecuencia, Torres tendrá que acudir al Legislativo el próximo jueves 14, a las 7:00 p.m., a fin de responder los dos pliegos interpelatorios.

La primera moción fue presentada por la legisladora de Podemos Perú, Kira Alcarraz, y recibió el respaldo de bancadas como Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, entre otros. La segunda moción, planteada por Elvis Vergara, de Acción Popular, también fue apoyada por los demás grupos parlamentarios, entre ellos, Perú Libre.

De lejos, Torres es el ministro que más pasivos tiene alrededor de su despacho. El primero es la evidente falta de liderazgo con las demás direcciones de su sector que puedan articular cambiar la cara de una policía diezmada, en lo moral, y también en recursos de logística que pueden ayudar a la lucha contra los carteles y bandas delincuenciales.

Inteligencia cero, estados de emergencias sin ningún informe a la prensa de sus resultados, y hasta sucesos de hurto en el propio Ministerio del Interior.

La alarmante crecida del sicariato, la extorsión, los secuestros, el tráfico de mujeres, son ya inmanejables y el país es tierra de nadie. Millones en pérdidas por boletos electrónicos Si hay hay una ministra que ha hecho perder al Estado millones de soles en turismo, y no siendo de la cartera, esa es Leslie Urteaga. Por el argumento de controlar la venta de los boletos electrónicos mediante el sistema privado de ventas “Joinnus”, Urteaga nos llevó al abismo que ociasionó una semana de paro en la zona turística de Machu Picchu. Fueron más de siete millones de soles en pérdidas, incluyendo una aviso de Estados Unidos a sus turistas, recomendando no viajar al Cusco.

Urteaga, será llevada a este 14 de marzo, a las 4:00 p.m., a fin de responder los dos pliegos interpelatorios. Resolver los cuestionamientos de los parlamentarios no será fácil. La escudera número uno de Dina Boluarte, después del zarandeo en Ayacucho (Dina la hizo ir a Juliaca y Ayacucho después de dicha crisis de imagen), la han hecho una intocable en el círculo de la hermana de Nicanor. La primera moción, promovida por la bancada de Acción Popular fue aprobada con 66 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones. En tanto, la segunda moción resuelta por Cambio Democrático-Juntos por

el Perú, consiguió el voto de 107 parlamentarios, ningún voto en contra y 7 abstenciones. “Se observa que la empresa a la cual se le adjudicó el servicio, Joinnus, tiene como experiencia, en la promoción de eventos a través de su plataforma, eventos deportivos, de universidades y de empresas privadas. No se observa que la empresa tenga experiencia específica en venta de boletos de electrónicos de sitios arqueológicos o de actividades culturales o turísticas”, se menciona como motivo principal en el documento del Congreso, motivo sufiente para la salida de Urteaga del Gabinete Adrianzén. Aeropuertos sin vuelos El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, también está con el santo de espaldas. Tendrá que alistarse para ir al Congreso el próximo 25 de marzo (4pm), para absolver las interrogantes que tienen los congresistas, pues su trabajo en la cartera no cumplió con las expectativas para solucionar la falta de controlardores aéreos y cómo esto generó que los vuelos se atrasen y suspendan a inicios del mes pasado.Está claro quee Pérez Reyes está calentando asiento en el ministerio.

Esta moción fue sostenida por el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, quien busca que el ministro de Transportes responda el pliego de puntos que aún no puede resolver en su gestión. El resultado fue de 49 votos a favor, 54 en contra y 8 abstenciones. Perú Libre Margot Palacios, vocera de la bancada de Perú Libre, anunció que su grupo paarlamentario no dará la confianza al Gabinete Adrianzén, por representar el continuismo del expremier Alberto Otárola, además de subrayar la línea dura del gobierno respecto a los caídos por la represión del ejército, que dejó explícito como representante del Perú en la OEA con su “Ellos ocasionaron sus muertes”. El gobierno de Dina Boluarte tiene un muro de rechazo en el parlamento, por lo visto. Gustavo Adrianzén -sin fecha para el pedido de confianza en el Congreso, tiene tres ministros una esquina antes de la censura; una mochila heredada del “pásame tu cv” Alberto Otárola.

Y eso que se quedan cortos, pues si fuera el poder legislativo una verdadera fuerza de oposición

en primera fila estaría César Vásquez, el ministro de salud que favoreció a una amiga con un contrato de 20.000 soles que, mínimo, estaría siendo llamado a la interpelación, pues es igual o peor que pedir a sus trabajadores repartirse sus sueldos, como varios congresistas lo hicieron.