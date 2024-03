EEUU adopta a embajador peruano investigado por Odebrecht en su territorio

VERGÜENZA INTERNACIONAL. Alfredo Ferrero Diez-Canseco, exministro de Turismo en el gobierno de Alejandro Toledo, es el nuevo embajador de Perú en USA, con una mancha que será difícil de borrar.

Terremoto en Torre Tagle. El nombramiento de Alfredo Ferrero, como embajador de Perú en los Estados Unidos, ha conmocionado a la comunidad diplomática peruana configurando un riesgo en la imagen que proyecta el país en la lucha anticorrupción a toda escala.

La ascensión a tan solicitado cargo y habitual premio de la Cancillería – manejado por Javier González-Olaechea, es más que polémica y constituye una delgada columna en la relación bilateral del Perú frente a una de las economías más poderosas del planeta.

En Washington, para el intercambio de las credenciales en la Blair House (residencia de invitados en la Casa Blanca), Alfredo Ferrero se reune con Maya Rao, Jefe Asistente de Protocolo del Departamento de Estado. Pero esto no llega gratis. Ha crecido en el tiempo, desde lo personal, a través de “un apoyo” a Dina, en los últimos acontecimientos nacionales, en particular entre el Gobierno y su relación con los manifestantes de las matanzas de Ayacucho, Juliaca, y Cusco.

El protocolo en Washington también ha coincidido con la cita de la presidenta

Dina Boluarte en Lima, con la delegación de 9 congresistas de E.E.U.U. en Palacio de Gobierno, con la mira puesta en los temas del fortalecimiento del intercambio comercial, la lucha conjunta frente al crimen organizado y la promoción de inversión extranjera en el Perú. Una preocupación saltó a la vista: la situación legal de Alfredo Ferrero en las investigaciones por uno de los casos emblemáticos de corrupción a nivel continental, Odebrecht.

Cualquier embajador de carrera puede llegar a Washington. No cualquiera con 27 millones de soles en propiedades embargadas. Ha llegado Alfredo Ferrero, con la joroba de Odebrecht arrimando muebles en el país del Tío Sam.

ODEBRECHT EN WASHINGTON

Nuestra fuente en la Cancillería dice que en la Embajada de Estados Unidos están preocupados por los filtros que ha utilizado Palacio de Gobierno, en realidad Dina Boluarte, Alberto Otárola, y el Canciller Javier González-Olaechea, para elegir a Ferrero. Está vinculado con las investigaciones de Odebrecht en la situación de indagado por el presunto delito de colusión agravada al formar parte del favorecimiento del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte a Odebrecht.

CONTRALORÍA MANDA

Valiéndonos del informe de la Contraloría, durante el gobierno de Alejandro Toledo

(donde Alfredo Ferrero fue ministro de Turismo y Comercio Exterior), se adjudicó dos tramos de la carretera IIRSA Norte por parte de Proinversión, cuando Odebrecht estaba impedida de contratar con el Estado por tener procesos legales pendientes.

Pues bien, uno de los funcionarios que dieron la buena pro del proyecto a la empresa brasileña, con un valor de 800 millones de dólares, fue Alfredo Ferrero, Ministro de Turismo y Comercio Exterior.

Por ese motivo, a la fecha, Ferrero enfrenta un embargo de S/27 millones en propiedades, ubicadas en Miraflores, San Isidro, Ate, La Molina, Pachacámac y Cañete. Las 21 propiedades se dividen en 5 estacionamientos, 4 depósitos, 4 departamentos, 7 lotes y un palco suite en el estadio Monumental de Universitario de Deportes, según Latina.

GUARIPOLERO MAYOR

Ferrero cosecha los frutos que sembró en medio de ornamentas digitales para el régimen de Boluarte. En la red social “X” (extwitter) es un asiduo minibloguero; en una línea de tiempo de un año y más no ha dejado de alabar la gestión de Dina Boluarte y Alberto Otárola. Ha sido un felpudo con las más delicadas flores para el régimen autoritario que refuerza apoyando epítetos discriminatorios e ideológicos directamente contra los manifestantes, muchos de ellos asesinados por las fuerzas del orden del binomio Dina Boluarte /Alberto Otárola.

TERRUQUEADOR DE VÍCTIMAS

En plena efervescencia política y ascendida Dina al poder, Ferrero les ha dicho

hasta “terrucos” a los manifestantes; entre likes febriles satanizando cualquier derecho a la protesta justificando el actuar de las Fuerzas Armadas que quitó la vida de 49 personas: las dolorosas muertes de los compatriotas en Ayacucho, Juliaca, Cusco, Apurímac.

El flamante representante de Perú en Estados Unidos es un embajador a la medida

de Otárola y Dina, no de la grandeza del Perú, en ese orden, pero también una señal expresa entre líneas de Lima hacia Washington de lo que significa este régimen: sangre, impunidad, y ahora, con el informe de la Contraloría

cuantificada en S/24.268 millones en pérdidas: Corrupción.

LA PLATEA DE LAS DERECHAS CELEBRA

Desde que Ferrero ha sido nombrado no le han dejado de caer felicitaciones desde

la vereda de la derecha más rancia del Perú, desde autoridades y ex miembros de inteligencia – el alcalde Rafael Pérez Aliaga, y José Luis Gil, ex GEIN, hasta presentadores de televisión como Beto Ortiz “alas y buen viento”. La subida a la combi que sigifica esta nueva imagen del embajador peruano en Estados Unidos sin tener en cuenta del peligro que conlleva es directamente proporcional.

Es, a toda vista, un desatino el nombramiento de Alfredo Ferrero para la embajada más importante de la Cancillería del Perú. ¿Qué sucederá con la imagen del país

si el poder judicial lo encuentra culpable de los graves casos de presunta corrupción

con Odebrecht? Ya el presidente Alejandro Toledo, está preso, y PPK,

con arresto domiciliario, sus anteriores jefes, los dos presidentes. Es un riesgo que no puede darse Dina Boluarte en plena crisis política con las relaciones bilaterales, después de sus descalabros en los últimos viajes que hizo al exterior.

