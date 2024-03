José Arista: El siniestro intentode privatizar Petroperú

Un desfile de “luminarias” en torno al futuro de la petrolera estatal con un solo fin: tirar barro a una empresa de todos los peruanos para dañar su imagen ante la opinión pública y estirar la garra para los dividendos privados a mediano plazo.

Quién puede decir qué Petroperú es una empresa nacional de baja valía, inoperante, a la vez un paraíso de gollerías y también, cómo no, si cae nada al Perú le puede pasar. Pues, un ministro de economía y sus operadores que tienen en su bolsillo a los más interesados de que esto sea cierto para lanzarse a pescar.

Los miembros de los sindicatos, extrabajadores y empleados, enviaron una carta pública al Gobierno para finiquitar la “paz laboral”, por los dichos insultantes del ministro de economía José Arista, pues ha contravenido al Artículo 22 de la Carta Magna que ordena expresamente:

“El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona”, pues Petroperú sí tiene futuro, pero también presente y pasado.

INTERESES OCULTOS

Los miembros del Sindicato sostienen que hay un cúmulo de mentiras con el fin de crear incertidumbre y que la balanza se ladee hacia la privatización, por eso el bombardeo incesante en radio, televisión y redes sociales, aprovechando un gobierno políticamente inestable y la existencia de un nuevo ministro de economía (José Arista), sujetado del cogote por 15 procesos penales en curso en la Fiscalía, entre los que destaca abuso de autoridad, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, colusión y otros.

QUIÉNES ESTÁN ATRÁS

En la Federacion Nacional de Trabajadores, Petroleros, Energía y afines del Perú

(FENPETROL), señalan a organizaciones privadas como los principales verdugos de Petroperú para su caída. Acusan a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía; la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, la CONFIEP, la DBA, es decir, los grandes capitales al acecho que caiga uno de los últimos baluartes de producción nacional. Sería la debacle y la espada de Damocles contra el gobiernos de turno.

SISTEMÁTICOS ATAQUES EN

EL TIEMPO

Esto viene de hace mucho tiempo atrás cuando se trata de desestabilizar a Petroperú. Tratan de tumbárselo, para evitar que los lotes operen para la petrolera nacional y caiga fuera de las manos del Estado. La ambición y hasta villanía es dejar sin nada a miles de trabajadores peruanos que han ido construyendo en estos 40 años una de las empresas más cumplidoras con el Estado peruano, en comparación con las empresas privadas que deben millones a la SUNAT.

MINISTRO MIENTE

El ministro de economía, José Arista, ha salido a derrochar varias inexactitudes, hasta mentiras vergonzosas. Arista quiere dominar a Petroperú, quiere imponerse ante la Junta de Accionistas.

Quieren contar con los mismos que han hecho de la empresa un mal menor, es decir, los financistas y economistas, en desmedro de los técnicos, los que siempre han sacado la cara por la empresa y han conducido la empresa en sus mejores años.

IGNORANCIA DE LAS AUTORIDADES

Hay ignorancia de lo que se dice. “Nada lo que ha hecho Petroperú le ha costado al peruano”, agrega nuestra fuente del sindicato. Ha tenido, es cierto, unos declives, pero en el tiempo, hace 9 años, con la caída de los precios del petróleo, y las otras dos, durante la Pandemia, como es natural a nivel mundial, el COVID y ahora, con el tema de la refinería de Talara, que es por mala decisión técnica desde el inicio.

UNA LARGA HISTORIA

Los problemas económicos financieros de Petroperú obedecen a malas decisiones técnicas y financieros, a malas gestiones de los mismos economistas, como García Rosell, exgerente de Petroperú, que vino de la Backus; igual la Contraloría tiene parte de culpa, por la tardía contratación de las empresas y la auditoria de los estados financieros. “Lo que quieren vender es la refinería, quieren vender Petroperú. Quieren desaparecerla”.

“Lo cierto es que Petroperú no debe ni un sol a la SUNAT, siendo la única en esta solvencia empresarial que se puede jactar de esta condición. ¿La DBA, los grupos de poder privados del rubro de energía y minas, podrán decir lo mismo? Petroperú paga 5 mil millones anuales de impuesto a la renta. El presupuesto de Petroperú nunca perteneció al presupuesto anual de algún gobierno”, nos dice un exgerente de la compañía.

LA INTENCIÓN OCULTA

“Petroperú produjo 200 mil barriles al día en los ochenta; en los noventa unos

130 mil barriles, y hoy producimos 35 mil barriles”. Ahora mismo hay muchos intereses para vender Petroperú a los capitales chinos.

El pueblo peruano no tiene por qué perjudicarse con los intereses privados de un gran grupo económico. Si se privatiza Petroperú, todos se preocupan del precio del petróleo. Nadie habla del costo del barril de combustible: si el barril sube $100, el barril de combustible va a costar $200. El país no está en la capacidad de pagar eso. Por ejemplo, en Chile, o al oriente de Sudamérica se vende más cara la gasolina que en el Perú. Petroperú es producto peruano, y valgan verdades, vale un Perú.

DATO: El problema de Petroperú es que no ha tomado decisiones técnicas, los técnicos no se han puesto fuertes, no señala un dirigente del sindicato FENPETROL. “El perjuicio fue Hugo Chávez, exgerente de la empresa, quien le dio el puntillazo final”.