Paolo Guerrero listo para debutar el sábado ante Cusco F.C.

Paolo Guerrero fue presentado oficialmente como nuevo jugador de la Universidad César Vallejo, señalando el delantero que espera poder debutar este sábado, cuando los trujillanos enfrenten a Cusco FC en el Mansiche. Ante gran expectativa, el “Depredador” fue presentado por el presidente del club, Richard Acuña, y el fundador de esta institución, César Acuña.

“Para mí es un honor estar en la ciudad de Trujillo, una hermosa ciudad, es una ciudad especial, con mucha historia, tradición y sobre todo estar en este club tan importante. Les agradezco mucho a todos los directivos, en especial a César, a Richard, a Lucho, a Ricky, quienes se hicieron cargo de que esté aquí hoy. Me siento muy feliz y contento, les hago llegar mi agradecimiento por hacerme llegar aquí”.

Añadió: “Agradezco al presidente de la FPF Agustín Lozano, porque fue una de las personas que intermedió para que el diálogo sea más fluido y podamos llegar a buenos términos y pedir disculpas públicamente por si en algún momento hice sentir mal a los hinchas de Vallejo con alguna interpretación mala de mi parte. Decirle a todos que voy a dar todo de mí, mi mejor fútbol, mi mejor versión para sacar al equipo adelante, mi sudor, mi garra, mi empeño, mi dedicación”.

Consultado por su decisión de fichar por Vallejo comentó: “Lo que influyó obviamente fue el trato, como llegó a mí Richard, acá en Perú era el único equipo con el que hablaba. Tenía muchas propuestas de afuera, la manera en que se acercó a mí fue muy respetuosa, tuve la única propuesta de aquí y dije me voy a Perú porque quiero estar con mi familia más cerca y en Brasil solo me llegaron propuestas de segunda división, así que no las tenía en meten y me decidí por venir a César Vallejo”.