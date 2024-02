Huertos para la vida

COSMOVISIÓN PSICOLÓGICA

Adriana Gutiérrez Oblitas

Psicóloga



A través de los siglos el ser humano siempre ha estado en contacto con la naturaleza, y con el tiempo hemos modificado y creado modos para poder convivir con nuestro medio ambiente.

Cuando nosotros, los humanos al influenciar positivamente en la naturaleza podemos ver que nuestro entorno puede mejorar física y psicológica, lo vimos en la cuarentena durante la pandemia, cuando en las aguas de Chorrillos, extrañamente los vecinos empezaron a filmar que habían delfines en las zonas, los mismo sucedió en Chimbote cuando empezaron a aparecer aves y peces en la bahía, si bien la pandemia fue una situación que nos genero un impacto psicológico de estrés, al enterarnos de estos acontecimientos nos llenó de alegría saber que si podemos convivir positivamente con nuestro medio ambiente.

Es una pena que nuestros administradores del Estado tan solo hayan quedado encantados con las construcciones de cemento, en lugar de brindarnos áreas verdes, en el cual los días pesados, ajetreados ya sea por el trabajo, problemas familiares, etc, sentarse o pasar por un parque lleno de árboles y flores de diversos colores, nos transmiten ganas de relajarse y tomar mejores decisiones para la vida. Pero si es casi imposible ir a los espacios verdes, tal vez sería agradable crear espacios verdes en nuestro hogar; recuerdo que cuando era niña, mi padre solía cultivar plantas, sembrar tomate, ají etc y mi única responsabilidad era

regarlas, ahora de adulta sé que esta actividad ayuda a mejorar la salud mental de todos.

El estilo de vida acelerada, el ruido de los autos, del tren, etc., hace que nos

desconectemos de nuestro medio ambiente es por ello que tener un área verde nos ayuda mantenernos en armonía física y psicológica. Crear huerto optimiza las funciones cognitivas, estimulando los neurotransmisores tales como la serotonina. Sin requerir mucho espacio; la creación de huertos son una alternativa para mantener una buena salud mental, en sí, tener un entorno verde, saludable ayuda a tener mejores pensamientos y controlar mejor el comportamiento.

Esta experiencia autogestiva beneficia a todas las edades, niño, adolescente, adulto mayor; el hecho de tener una responsabilidad con la cosecha, ya ayuda a tener horarios, a comunicarse mejor con la familia, optimismo de que se llegue a desarrollar bien el proyecto, manejo de resiliencia en caso de que suceda algo inesperado, ejemplo: tenga muchos hongos o la planta se seque, no crezca correctamente etc.

El hecho de organizar el huerto requiere de atención y concentración, mejora la observación de los detalles, incentiva la creatividad, la confianza en sí mismo de que todo resultara de tal manera como se planeó.