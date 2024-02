Comisión Permanente del Congreso aprueba informe que recomienda remoción de todos los miembros de la JNJ

En votaciones separadas por cada magistrado, la Comisión Permanente aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra el pleno de la JNJ. Con ello, el tema quedó habilitado para ser visto en el pleno del Parlamento

Comisión Permanente designa subcomisión acusadora que llevará informe contra la JNJ ante el pleno

Tras haber haber aprobado la remoción e inhabilitación de todos los integrantes de la JNJ por 10 años por medio de un informe elaborado por Esdras Medina, la Comisión Permanente también ha designado a la subcomisión acusadora que será la encargada de presentar el informe y la acusación contra la JNJ ante el Pleno del Congreso, la última instancia de este juicio político.

Así el órgano parlamentario determinó que Lady Camones y Esdras Medina serían quienes expondrán el informe que recomienda la inhabilitación por diez años y la acusación constitucional en contra de los miembros de la JNJ. Posterior a esta decisión el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dispuso la suspensión de la sesión.

Procesos podrían prescribir

El presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Haza, afirmó este lunes que el Congreso está realizando una mala interpretación cuando tratan de destituir a todos los miembros de la entidad. En ese sentido, pidió a los parlamentarios que tengan una mayor consideración y señaló que todos los procesos que están llevando a cabo no podrían continuar.

“Si no existen miembros de la JNJ entenderíamos que en cualquier proceso podría aplicarse hasta una prescripción (…) En el supuesto que no se nombre a nadie, ni a titulares o suplentes, nos encontraríamos en una situación en la cual todos los procesos en general, no solo me refiero a los procedimientos administrativos sancionadores, sino cualquier actividad como es nombrar jueces titulares o los procesos de evaluación parcial, no podría llevarse adelante”, manifestó en el programa ‘Las Cosas Como Son’ de RPP.

De la Haza sostuvo que los miembros de la JNJ son optimistas y esperan que entre los congresistas haya reflexión sobre la trascendencia de la decisión que pueden tomar pues podrían afectar a la institucionalidad.

“En este momento no podría plantearme una situación desagradable y no óptima que sería nuestra no ratificación. Nosotros apostamos a que el Congreso, en un sentido de país, no de situación inmediata, sino pensar en el largo plazo, en pensar que cualquier decisión pueda afectar no solo a los magistrados del JNJ sino todo el bienestar que demanda una democracia que no sería lo más apropiado”, expresó.