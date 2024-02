Números escalofriantes del dengue: MINSAno responde con liderazgo intersectorial

Se necesita liderazgo en el sector de salud ante la inminente llegada de una epidemia del dengue, sin embargo, el ministro

de salud, César Vásquez, se presenta ante la prensa, con una postura temerosa, sin brindar un plan sanitario nacional.

El ministro de salud proyecta su falta de articulación a nivel nacional, con las autoridades. No actúa sobre las cifras

reales, es lo realmente necesita saber el Perú: el real estado de las cosas y no un show de humo, al manguerazo. Lo cierto es qu el Perú reporta 24,981 casos de dengue, un aumento de 97.88%, una incidencia de 73,23 por cada 100.000 habitantes, frente a 37,31 del 2023, según MINSA.

Casos de Dengue

Las cifras son alarmantes, con respecto a los años anteriores. En Áncash, en el 2023 presentaba tres casos de dengue. Al 2024 el departamento porta 2,462 casos comprobados, subiendo 81967%. Ica también la está pasando muy mal. 22 casos en el 2023, solo este año se disparó en 3,313 casos. Una crecida de 3,665. %, siendo una zona alta en contagio, con tres fallecidos.

En la Libertad, tierra del culebrón de Paolo Guerrero con Acuña, nadie sabe de la cortina que cubre un 4,207, en este año; el 2023 solo tuvo 14 casos. Lamentablemente con 6 fallecidos.

El Callao tuvo un caso en el 2023. En este año, el primer puerto tiene 197 casos. Un 19,600% de aumento. Lima es una emergencia en estado amarillo (pasando a rojo), con 1,495 casos, creciendo unos 6,695%.

Tuvo 22 casos hace doce meses. Las zonas rojas del dengue se encuentran en los departamentos de Piura, La Libertad; luego color naranja (Áncash).

En cuanto a número de casos, los departamentos que más han registrado son La Libertad (4.207), Piura (4.155), Ica (3.313), Áncash (2.462), San Martín (1.633) y Lima (1.495). Solo hay dos regiones que no han detectado ningún caso: Moquegua y Arequipa.

El factor del despegue alarmante de la infección del dengue son las altas temperaturas, por eso la zona norte del país se presenta más afectada.

Sin ministro de salud

Mientras tanto, el ministro César Vásquez se traslada a Piura, donde se reune con representantes de los gobiernos del Reino Unido, Japón,

Canadá y Francia, y autoridades regionales, para abordar la ejecución del Hospital de Alta Complejidad. ¿Visitó los sitios de salud donde están agonizando los pacientes con dengue? Piura tiene 5 fallecidos y el ministro solo nos transmite zozobra en esta situación que no puede más.

Desencuentros ministeriales

Hace una semana, Diario UNO advirtió de la inacción del ministro de salud, queriendo ocultar cifras reales del dengue, incluso, recibiendo críticas, por sus desafortunadas dígitos. El ministro se refirió a un 40% de aumento de los casos del dengue, pasando por agua fría el porcentual de crecida en su sétima semana, pues los especialistas calculan una epidemia en un par de meses. ¿Por qué demora en aplicar el estado de emergencia sanitaria? ¿No está de acuerdo el nuevo ministro de economía con inyectar dinero para la salud de todos los peruanos? ¿No hay dinero?

Ministro show

Así como su patriarca César Acuña, al ministro le encanta la peliculina. En Casma, Áncash, se puso la máquina de fumigación encima y con mascarillas empezó a fumigar los supuestos criaderos del zancudo transmisor. También en Ica. ¿Será un plan, entregar máquinas, en sitios donde ya los zancudos estuvieron ocasionando contagios? Muy tarde. Lo que no entiende el ministro es que hasta este momento, no basta las reuniones con gobernadores y municipios. Necesitan a los ministerios, que la solución sea intersectorial.

Sarampión se asoma

Por si fuera poco, la Sarampión comenzó a ascender en Lima, no tanto como el dengue a nivel nacional. El ministerio de Salud registra 34 potenciales casos. Hay dos casos confirmados en el distrito de Surco – involucran a un joven adulto de 21 años, y a una bebé de 10 meses. El problema es la cobertura de vacunación contra la enfermedad que es muy baja. Igual Barranco, San Martín de Porras, Pueblo

Libre, San Borja y Miraflores. El Minsa y las autoridades regionales de salud han señalado que intensificarán las campañas de vacunación enfocadas en menores de cinco años. La alerta es que más de 900 mil niños no están vacunados contra la sarampión.