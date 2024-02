Boluarte reconoce desafíos pese a declaraciones anterioressobre seguridad ciudadana

La presidenta Dina Boluarte, en un reciente evento oficial, reconoce la criminalidad en Perú, contradictoria a sus

previas declaraciones sobre tranquilidad. Mientras insta a la prensa a resaltar los logros de su gobierno

Dina Boluarte, presidenta de Perú, entregó vehículos a la Policía Nacional en un evento el 23 de febrero, en la explanada del Ministerio del

Interior. En dicho evento se entregaron 268 unidades, 228 camionetas y 40 motocicletas, con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana no solo en Lima y el Callao, sino también en las diferentes regiones del país.

En su discurso, Boluarte reconoció la presencia de la delincuencia en el país, a pesar de haber declarado en noviembre pasado que “El Perú se encuentra en calma y en paz“. La presidenta afirmó que la delincuencia no solo se concentra en el norte y en Lima y el Callao, sino que es un problema a nivel nacional.

Por otro lado, Boluarte expresó su deseo de que se reconozcan los logros de su gobierno, instando a la prensa a comunicar “lo bien que está haciendo este Gobierno”. Por ello, la presidenta resaltó la importancia de destacar las acciones positivas y los avances de su administración en la lucha contra la delincuencia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Afirmó que su gobierno está comprome- tido con la protección de los ciudadanos y en la me- jora de la calidad de vida de todos los peruanos.

Sin embargo, las declaraciones de Boluarte han sido criticadas por la población, quienes esperan acciones concretas para enfrentar la delincuencia y mejorar la seguridad ciudadana. Los ciudadanos han expresado su preocupación por la falta de medidas efectivas y la percepción de que la situación de seguridad no ha mejorado.

En este sentido, Boluarte ha sido cuestionada por su gestión en materia de seguridad, y se espera que su gobierno tome medidas concretas para abordar este problema que afecta a la sociedad peruana.