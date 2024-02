Insólito: Juan Fernández Jerí, “Un turbio operador del APRA”se investigará él mismo

Hernán Garrido Lecca y Juan Fernández Jerí: cercanos

 Los $200 mil de Odebrecht.

 10 dirigentes apristas involucrados

Conflicto de intereses en la fiscalía omitiría investigaciones contra la cúpula aprista y fujimorista.

Juan Fernández Jerí se encargó de suspender ocho meses a fiscal Rafael Vela y ahora será investigado por la propia dirección donde él es jefe.

Apenas reveladas las delaciones de Jaime Villanueva, unos presurosos Mauricio Mulder, Jorge del Castillo, Luis Gonzales Posada, José delgado, entre otros compañeros de la cofradía principal del partido aprista abrieron de par en par las puertas del Congreso de la República, como si tuvieran una bancada o al menos una curul. Se notó la alianza con el fujimorismo y la ala radical de la derecha. La desesperación estaba a la orden del día y la prensa en un pie por la rapidez de la maniobra de toda una vieja generación alimentados de leche Enci, dólares muc, y promesas de hiperinflación. Parecía que habíamos vuelto al gobierno de Alan.

La campaña

Rapidamente hicieron sus denuncias. El objetivo era borrar del mapa a los fiscales que le hacían la vida a cuadritos a sus aliados, pero también a sus propios “compañeros”: Rafael Vela, y José Domingo Pérez. Los francotiradores de la impunidad estaban locos de atar. Gustavo Gorriti, en el combo, por estar “coordinando” con los fiscales la fatal decisión de Alan García, según ellos.

Investigaciones a fiscales

La campaña hasta el momento ha dado resultado: Los del Apra y Fuerza Popular salvados por la campana (hasta el momento). Las investigaciones del ANC, donde el jefe es Juan Fernández Jerí, podría destituir definitivamente a Rafael Vela del Equipo Especial Lava Jato, y de la fiscalía de lavado de activos ¿no es, acaso, esto, demasiado atentado contra la institución de la Fiscalía? Sin lugar a dudas sonreirán varios políticos con sus flagrantes carpetas fiscales.

Keiko desesperada

Justamente el Equipo Especial de Fiscales, el objetivo mayor del apra y Fuerza Popular (y aliados), son los que investigan a Rafael López Aliaga, Dina Boluarte, y el empresario Erasmo Wong, dueño de Willax. Súmese a que el ANC, donde es jefe Fernández Jerí, también intentará tumbar al fiscal José Domingo Pérez, quien lleva las riendas de escarbar en el caso de Keiko Fujimori, quien se presentará en juicio en julio de este año.

Fiscalía pide 30 años y 10 meses para Fujimori, por lavado de dinero y organización criminal, como la disolución de Fuerza Popular. José Domingo Pérez, en dos años y medio, ha recogido 5,900 medios probatorios y testimonios de 14 colaboradores eficaces. Por eso la desesperación de Keiko Fujimori. Diga o no diga Villanueva, el juicio de la llamada Señora K empieza en julio. Por eso solo quieren sacar a Vela, y José Domingo Pérez. Fuerza Popular recibió 15 millones de dólares de forma clandestina, durante las campañas de 2011 y 2016. “Los pitufeos”, era la forma de cómo justificarlos. El fin es desmembrar el equipo especial que investiga a los cuatro presidentes, sin duda, tiritan frío los que están debajo de las cabezas jefes.

Apra en pánico

La cúpula del Apra tiene pánico a la cárcel, escrito está en su ADN. Sucedió con Alan García, y sabemos lo que ocurrió. En un programa de Willax, un presentador al que le gusta mucho la mantequilla, le dijo a Jorge del Castilo hace algunas semanas atrás: hagan bulla que los meten a la cárcel. Y ellos saben que pueden tener los días contados, y ser disuelto el Apra. La fiscal Milagros Salazar Paiva, del Equipo Especial Lava Jato, les abrió investigación durante el año pasado a la crema y nata del APRA: Jorge del Castillo; Mauricio Mulder, Mercedes Cabanillas, Luis Alva Castro, César Zumaeta, Javier Velásquez Quesquén, Luciana León, Franklin Chávez Montenegro, Luis Antonio Gasco Bravo, y Hernán Garrido Lecca. Muchos de estos políticos reaparecidos en el Congreso en show extremo post mortem. El caso es la donaciónde dinero de Odebrecht a las campañas del 2006. Sin embargo, hay una luz al fondo del túnel para los compañeros con la tenacidad de paso de los búfalos: Juan Fernández Jerí. Más evidente no puede ser.

¿Quién es Fernández Jerí?

Juan Fernández Jerí, es el jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), justamente el ANC abrió la investigación a Rafael Vela ahora último. Esto no pasaría de ser un dato anexo, si es que fuera otra persona. Pero es Fernández Jerí, quien a su alrededor tiene una larga lista de pendientes para esclarecer su idoneidad en este caso contra Rafael Vela, pues está sindicado de tener “vinculaciones fuertes” con el APRA.

Villanueva contó que Fernández Jerí participó en un complot, junto a Patricia Benavides, para la suspensión que hasta el momento cumple Rafael Vela (que hasta el momento lleva). Llama la atención que al momento de escribir este artículo no se separe a Fernández Jerí, pues tiene evidente conflicto de intereses, pues está siendo investigado por el ANC, donde es jefe.

José Luis Hauyón, y Hernán Garrido Lecca, coordinaron con Fernández Jerí, para suspender a Rafael Vela, a sabiendas de Patricia Benavides; esto, para complacer uno de los deseos de Keiko, en palabras del “Filósofo”.

Hay más, Fernández Jerí habría sido colocado en la Fiscalía por una coordinación de Hernán Garrido Lecca, y José Luis Hauyón, con Benavides, con el fin de expectorar y traerse abajo al Equipo Especial, sacando a Rafael Vela. Qué estará pasando por la cabeza del fiscal de la nación Juan Carlos Villena. Imposible saber si no hay acciones correctivas.

Las denuncias de Jerí

Sin duda, la cabeza del fiscal Rafael Vela está en la mesa, ansiada por la cúpula aprista, Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Erasmo Wong, dueño de un medio de comunicación, afín a los intereses políticos de los señalados. El verdugo, Juan Fernández Jerí, es el que puede dar marcha para desarticular el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, favoreciendo todo lo avanzado en estos casos emblemáticos. Y lo que es más grave. Es este abogado, que trabaja en la Fiscalía, el que va a investigar.

Cabe destacar que Fernández Jerí estuvo en el organigrama del caso “La fiscal y la cúpula del poder”. Parece que la memoria es corta y laxa entre los pasillos de la Fiscalía.

En fin, nadie del Partido Aprista Peruano, o de Fuerza Popular ha sido añadido a las investigaciones primarias del Ministerio después de las testimoniales de Jaime Villanueva.

Hay que decirlo con toda sus letras, dice nuestra fuente en la Fiscalía: el hombre del Apra en la Fiscalía es Fernández Jerí. Antes de juramentar como jefe de la ANC ya tenía acusaciones de coimas y diplomados truchos presentados para el puesto ¿Cómo la JNJ pudo aceptar su nombramiento? Es otro gran misterio. El suceso es que, justamente, tanto la JNJ, como ANC, al investigar por su lado a los fiscales, unas piedras en los zapatos de los corruptos, quieren colocarle el cascabel al gato. Y al garrotazo.

DATO :José Antonio Jerí, puede facilitar el camino a la impunidad en la Fiscalía a Erasmo Wong, dueño de Willax, si remueve al fiscal Rafael Vela.