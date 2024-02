Martín Vizcarra: Pruebas irrefutables de coimas comprometen a expresidente en caso de“los intocables de la corrupción”

By

LA RUTA DEL DINERO APUNTA A S/3,6 MILLONES EN SOBORNOS POR TRES OBRAS DE PROVÍAS DESCENTRALIZADO

Alcides Villafuerte, funcionario de confianza, entregó S/ 500,000 de coimas.

 Carlos Revilla, Carlos Estremaydoro, y Enciso Torres, delatan a Vizcarra.

 Ministerio Público señala a expresidente como cabecilla.

Martín Vizcarra se encuentra en un punto de callejón sin salida en la investigación de la fiscal Marita Barreto y el Equipo Especial contra la corrupción en el Poder. Los protagonistas, para empezar, son los funcionarios Alcides Villafuerte, y Carlos Revilla, con altos cargos administrativos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), durante el gobierno de Martín Vizcarra. Según la tesis fiscal dirigieron las licitaciones de obras de gran envergadura, para cobrar una comisión porcentual a cambio de señalar a dedo al ganador del concurso público en Provías Descentralizado, puntualmente la licitación pública respecto a la obra de creación del Puente Vehicular Interregional ‘Pampas’ de las vías departamentales en las localidades de Chincheros, en el departamento de Ayacucho y Apurímac (Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

3.5%

Los fajos de dinero tendidos sobre la mesa y un cabizbajo exdirector ejecutivo Alcides Villafuerte exhibe en el barbijo una mascarilla negra con la mirada perdida en el vacío. Frente a él, miembros de la EFICCOP, y el Equipo Especial de la PNP, concentrados a que no falte ningún billete. Villafuerte, vencido, nada ya qué hacer ante la intervención de su casa de Miraflores, en Paseo de la República. Este funcionario habría cobrado el 3.5 % de comisión, por cada obra, con la finalidad de beneficiar a empresarios con obras públicas, donde, por ejemplo, Luis Pasapera, de Terimex, habría pagado su derecho a hacerse de la obra, a través de estos malos funcionarios.

El colaborador eficaz 08-2023-Eficcop, narró que el empresario entregó S/3,6 millones en sobornos por tres obras de Provías Descentralizado (entidad adscrita al MTC) en la administración de Vizcarra Cornejo. El Ministerio Público argumenta que el dinero era recogido por Villafuerte, para ser entregado al exdirector de Provías Descentralizado, Carlos Revilla.

La entrega de dinero de los sobornos, acogiéndose a la colaboración eficaz, de Alcides Villafuerte, es un hito, que no sucede siempre en estos casos. En su casa de Miraflores entregó medio millón de soles producto de dicho delito.

La hora de Martín Vizcarra

El expresidente Martín Vizcarra sería el presunto cabecilla de la organización “Los intocables de la corrupción”. Sucede, en el mapa de los investigadores, que recibió el soborno de la

ruta del viceministro Carlos Estremadoyro, a quien entregaba el ex director Carlos Revilla. Los flujos de dinero en forma piramidal y hacia arriba. Luego, Revilla se aproximaba a Palacio de Gobierno con maletines y accesorios para guardar planos con la intención de ocultar el dinero. Karem Roca, es la testigo de estas visitas.

La secretaria de Vizcarra

La que fue en su momento secretaria de Vizcarra, habría sido la testigo que vio en tres ocasiones las entregas de dinero en Palacio. El testigo, también involucra a la exprimera

dama Maribel Díaz, enterada del origen del dinero. El exministro de Transportes,

Edmer Trujillo, también estaría inmerso, con el modo de operación, pero en su

cartera.

Esto se dio en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre setiembre y octubre del 2019. Falta Juan Enciso Torres, otro exfuncionario de Provías detenido, quien

colabora con la Fiscalía, entregándole a Villafuerte la suma de 50 mil soles en un parque. “Es lo que toca, tú ya sabes que tengo que cumplir con los otros miembros del comité y los de arriba”, indicó Villafuerte, refiriéndose al también exdirector ejecutivo de Provías, Carlos Revilla, Carlos Extremadoyro, el exministro Edmer Trujillo y el expresidente Martín Vizcarra. Cabe destacar que Estremadoyro integró los comités de selección de Provías Descentralizado.

Además es colaborador el empresario Hugo Meneses. Ambos, sindican a Vizcarra como receptor, en testimoniales registrados por el equipo especial de fiscales.

Audios enlodan más al lagarto

Al cierre de esta edición revelan audios comprometedores de la mano derecha de Martín Vizcarra, su también amigo Hugo Missael Trabuco, quien en coordinaciones con la seguridad del Estado, encargados de la protección personal del expresidente, acomodaba reportes para no despertar sospechas a los fiscales que siguen el caso de los sobornos. Massiel está involucrado en “Los Intocables de la Corrupción”, por si fuera poco.

La finalidad de Massiel, con el agente de la policía, es evitar las informaciones

verídicas de reuniones de Vizcarra, con grupos políticos o nexos del caso, a propósito de su último viaje en enero a Moquegua. El expresidente, investigado por la Fiscalía, está prohibido en concertar reuniones que alteren el balance de la investigación del Ministerio Público. En este aspecto, no se sabe con quién se reunió Martín Vizcarra, si con un testigo, que lo pueden involucrar o salvar, o hundir más. Los audios complican su caso ante la Fiscalía. Vizcarra, antes apostaba por su mascota el Lagartito y haciendo tik toks para una audiencia que poco a poco va conociendo sus entuertos a la población que confiaba en su envestidura.

Necesitará de una coraza de verdad, para poder salira airoso, pues el único paraje visto en el horizonte a la larga es la diroes, esa colección de presidentes presos que tiene el Perú, una costumbre que nos viene pésimo si es que buscamos un cambio real en la clase política que cada día nos espanta más.