Nuevas revelaciones alcanzan a Dina, Luque y Cerrón, con acusaciones graves para ser favorecidos

REVELACIONES DE ÚLTIMA HORA DERRUMBAN IDONEIDAD DE LAS PRINCIPALES

INSTITUCIONES DEL ESTADO: PALACIO; CONGRESO; FISCALÍA.

EL FISCAL QUE INVESTIGA A DINA BOLUARTE era amigo de su abogado y asesor. Alejadro Soto es citado por la Fiscalía, para responder sobre la cúpula de poder de Patricia Benavides. Villanueva implica a congresista de Verónika Mendoza, Ruth Luque, en cita con Vladimir Cerrón, en casa de congresista.

El colaborador eficaz más temido de los últimos años deja estragos a su paso en los recintos del legislativo y llegó hasta Palacio. Su delación, será determinante a la hora de investigar los oscuros pasadizos de lealtad que tuvieron Dina Boluarte y Patricia Benavides, una pareja “amical”, mientras eran aliadas bajo la mesa, para protegerse de las acusaciones, a cambio de abrir o no, las carpetas fiscales.

PALACIO: PACTO

ENTRE DINA Y

BENAVIDES

Sucede que, según últimos reportes, el abogado de Dina Boluarte, Óscar Nieves (asesor por fuera, además, y del círculo más cercano de Dina, incluye Nicanor Boluarte), es uña y carne del fiscal Marco Huamán, el mismo que Patricia Benavides designó para investigar a la Presidenta de la República, pues pertenece al área de denuncias constitucionales. Esto es una nueva línea de investigación, una extensión en este caso, pues, Palacio, hasta el momento estaba intocable por las delaciones. Ahora Dina tiene que responder al Congreso, o a lo que queda de ello. La estrecha amistad, entre Nieves y Huamán, es perniciosa para los deudos de las matanzas que esperaban que se aceleren las investigaciones en torno a la presunta culpabilidad de Dina. Lo pagan con la indiferencia y ahora sabemos por qué. Mientras se cruzaban de manos, por la amistad. La alianza se quebró, después de la denuncia constitucional de Benavides, como señal de ajustes por una traición en el pacto, cuando salieron a la luz los chats de Jaime Villanueva. La fiscalía debería investigar al fiscal Marco Huamán, involucrado en otros casos. Una persona funcional a lo que se requería.

EL DATO: El exasesor también indicó ante la Fiscalía que el abogado de Dina Boluarte le pidió no formalizar la investigación por el financiamiento de Perú Libre contra su patrocinada, pues ella iba a ser la próxima presidenta.



CONGRESO:

FÁBRICA DE SOTOS

El congresista Alejandro Soto, que dirige el Congreso, canjeó con Benavides y quiso que se archive el caso Fábrica de Trolls, por destitución de la JNJ. Así Alejandro Soto quería que se archiven el caso de la Fábrica de Trolls, a cambio de favorecer en la agenda el tema para remover el JNJ. El Congresista Edwin Martínez afirma que Soto debe salir a aclarar su situación, ahora ya citado por la Fiscalía de la Nación el lunes 12 y martes 13 de febrero en el marco de la investigación preliminar contra la suspendida fiscal. Mientras, a Martha Moyano le abrirían una investigación por tráfico de influencias al pedir la destitución de Rafael Vela y Domingo Pérez, según los expertos. Asimismo, la Fiscalía también iniciará indagaciones a parlamentarios Martha Moyano, y José Balcazar. Podrían ser procesados por presuntamente negociar con la exfiscal Patricia Benavides.

FISCALÍA: UNA

CITA EN EL DEPA

Ruth Luque, congresista integrante de la bancada de Verónika Mendoza, ha sido arrastrada al testimonial de Jaime Villanueva, con la fuerza de un huaico. Ha declarado que efectivamente sí se reunió con Vladimir Cerrón, en su departamento y que lo presentó a Jaime Villanueva. Luque ha declarado en Canal N que la reunión fue a voluntad de “el filósofo” que quiso conocer a Cerrón. Dice que los presentó y que junta solo duró quince minutos. Negó los cargos de Cerrón. Por su parte, Vladimiro Cerrón, ha tuiteado en la red social Equis:” Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a los políticos. El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio-julio 2021. Según Villanueva, Vela queria ser Supremo; y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza. La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones.” Nos queda las interrogantes de por qué se citaron en la casa de la congresista, proliferando locales públicos, donde si no estás haciendo nada malo, por qué esconderse. ¿Qué se quería lograr, al juntarse con el partido ganador de las elecciones del Perú, Perú posible? Tragarse el sapo de que solamente fue para presentarlos, es hasta inocente, siendo políticos, asesores, entre otros cargos, políticos de experiencia, con

conocimiento de causa, de por qué se juntan de forma clandestina, siendo funcionarios públicos o personalidades políticas.

La Fiscalía ha puesto de conocimiento las acciones dispuestas para el inicio de indagaciones respecto a las declaraciones brindas por Jaime Villanueva Barreto. Una dura prueba para el fiscal de la nación Juan Carlos Villena, pues el país espera que no se parezca en nada a su anterior inquilina de la oficina, Patricia Benavides. Podrá ir más allá de las paredes de Palacio, si es justo. ¿Le temblará la mano? O caerá disminuido en el silencio, pues si cae uno, caen todos. Estaremos atentos.