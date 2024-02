Caviares y DBA unidos por la toma del aparato de justicia

Por Ricardo Milla Toro (*)

El plan de la gran burguesía siempre ha sido, esy será mantener el control sobre el poder estatal. El control burgués sobre el aparato total de justicia, Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial así como de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, se ha ido intensificando en la medida en que la pugna al seno de la gran burguesía peruana se ha ido agudizando. El Estado es el botín de la burguesía.

Así, tenemos el sonadocaso de los Cuellos Blancos, donde la facción de la gran burguesía que tiene su capital en bienes y servicios, enriquecidos presuntamente por medios ilícitos, nacidos en la dictadura fujimontesinista, representantes de la mal llamada “ultraderecha”, mostró la red de corrupción que montaron para manipular los hilos de la justicia. La otra facción de la gran burguesía, que tiene su capital en activos financieros y dueños de los grandes medios de comunicación, aprovechó este desliz criminal de la otra facción de la gran burguesía, para asestar el golpe ycrear la JNJ.

El CNM como bastión dela burguesía conservadora y rancia cayó y fue tomado por asalto por la burguesía liberal y aceptable creando la JNJ. Aquí no hay buenos y malos sino operadores de las dos facciones de la gran burguesía. ¿Y quién representa a los intereses del pueblo trabajador? Ahora, tenemos a Villanueva, “el filósofo”, quien ha cantado.

Acusando a los operadores de las dos facciones de la gran burguesía, estos han entrado en estado catatónico y no saben qué hacer.

La DBA, operadores de la gran burguesía burocrática, acusa a Gorriti, a los fiscales Vela y Pérez, y toda la caviarada, de tratar de tomar el aparato de justicia.

Los caviares, operadores de la gran burguesía financiera, acusan a una facción del fujimorismo y a Moyano, de querer tomar el Estado por asalto. Lo cierto es que ambos

grupos son representantes a sueldo de la gran burguesía peruana en pugna hace años.

Los socialistas, entre marxistas-leninistas y otros, hemos venido denunciando esta captura del poder estatal y esta lucha de clases en la gran burguesía por el control total del Estado. Por ello, Perú Libre ha propuesto que la elección de jueces y fiscales sea por voto directo, usando la democracia directa. Esto no quieren los grupos de poder, ni caviares ni derechistas, pues haría perder el control de la gran burguesía sobre el aparato de justicia. No piensan perderlo y por eso, usando a sus medios de comunicación e ideólogos, se andan sacando los ojos cavieres y derechistas.

Por lo mismo, el líder visible del socialismo peruano, el neurocirujano Vladimir Cerrón, apunta acertadamente: “Ha quedado demostrado que el Ministerio Público aperturó carpetas fiscales para chantajear a los políticos”. Ante la acusación de Villanueva, Cerrón Rojas la

confirma y muestra las movidas criminales de la caviarada: “El caso de Rafael Vela Barba y Richard Rojas Gómez, ambos de lavado de activos, es real. Ruth Luque intermedió y me citó a nombre de ellos, la reunión sí se dio en su departamento en Pueblo Libre, entre junio-julio 2021.” De este modo, continúa Cerrón, “según Villanueva, Vela quería ser Supremo; y Luque me pidió los cinco ministerios y el premierato para Verónika Mendoza. La oferta era archivar el caso de Dinámicos del Centro y Lavado de Activos. No cedí a ningún chantaje y entonces vinieron los allanamientos, los embargos, las incautaciones y las prisiones preventivas. Querían doblegar al gobierno a través de estas investigaciones.” Esto demostraría la hipótesis de Cerrón y de Perú Libre sobre la persecución política usando el aparato estatal de justicia, o sea, cometiendo lawfare. La sentencia injusta contra Vladimir Cerrón no sería otra cosa que una venganza de la gran burguesía. En este caso el sector financiero de esa GB es la que persiguió a Cerrón, pero en contubernio con la “ultraderecha”, pues a ambas facciones de la GB no les conviene que un líder popular, provinciano, radical en su mensaje y praxis, esté suelto y libre haciendo agitación y propaganda obrera y socialista, algo que ningún grupo de la izquierda ha logrado con tanto éxito como Perú Libre.

Los dichos de Villanueva embarran a los caviares y a la DBA y coloca a Perú Libre en el margen, pues mientras esos dos primeros grupos responden a los intereses de la clase burguesa, Perú Libre, en tanto partido marxista-leninista, fuerza nacida de las entrañas del Perú profundo, responde a todas luces a los intereses de clase del proletariado, de las clases obrera y campesina, de las clases trabajadoras.

Por ello, todo buen peruano debe ubicarse contra el enemigo principal, debe enfilar sus baterías hacia nuestra contradicción principal: la gran burguesía peruana y sus dos facciones: la caviar (GB financiera) y la DBA (GB burocrática). Tanto Gorriti como Keiko, tanto Vizcarra como López Aliaga, tango Sagasti como Mulder, todos ellos son enemigos del Perú, nuestros enemigos. Nuestra respuesta debe ser organización, porque solo organizándonos y organizados podremos tomar el poder que desde hace 200 años ostentan un grupo de ricachones y le pertenece realmente al pueblo.

(*) Político. Profesor universitario. Director en Diario UNO. Militante socialista.