Invasión sionista,desde la Patagonia.

By

OPINIÓN

HNA. MILAGROS JUÁREZ.

Algo alarmante pasa en Sudamérica. La Patagonia, es una zona, que siempre fue atractiva para muchos grupos de poder, pero no

es hasta ahora, con la venía del gobierno, abiertamente sionista de Javier Milei, que un grupo de empresarios sionistas, liderados por el banquero hebreo Eduardo Elsztain (aprendiz y ex socio del “Herodes moderno”, George Soros), y su inmobiliaria, estarían buscando apropiarse, de muchas tierras en la Patagonia.

Algunos argentinos, denuncian que aparecen “mochileros”, israelitas haciendo una suerte de reconocimiento, de la zona, cuando se sospecha que serían misiones de avanzada.

No es casualidad, que muchos “incendios forestales”, auto provocados por mafias como el tren de Aragua, mantengan ocupados a los chilenos, y ahora también a muchos argentinos. Nadie, absolutamente nadie, vigila la Patagonia.

Se decía, en la post guerra, que el segundo lugar pensado, para fundar el estado sionista de Israel, era la Patagonia, pero que ganó, el invadir Palestina. Ahora, tras la guerra genocida, al parecer estarían regresando a esa opción B.

Sería algo atroz, para todo el continente, convivir al sur, con un nuevo estado sionista, sabiendo que son la principal fuerza, contra un mundo multipolar, seguida de Inglaterra y EU. Eso sin contar, que nos convertirían en un nuevo medio oriente, lleno de guerras, muerte, y desolación.

Pido al Padre Celestial, que a pesar de Milei, mantenga a Sudamérica alerta, frente a esta nueva amenaza, y mantenga al sionismo lejos de nuestro continente.

Ya tuvimos sufriente con la ola de Venezolanos y la criminalidad, necesitamos paz en el continente. Dejo esto en el nombre de Jesucristo, amén.