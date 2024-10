Inseguridad descontrolada: El fracaso de las medidas de emergencia en el Perú

Por: Luis Ernesto Flores Reátegui,

Abogado constitucionalista



La inseguridad en el Perú sigue en decadencia, a pesar de las recientes declaraciones de estado de emergencia en varios distritos de Lima. La criminalidad continúa desbordándose, y ahora los transportistas anuncian un paro para el día 10 de octubre debido a la extorsión sistemática que sufren. Este paro no es solo una expresión del descontento del sector, sino un reflejo del creciente caos en el país, alimentado por la falta de liderazgo y dirección desde el Ejecutivo.

La presidente Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, parecen incapaces de abordar de manera eficaz esta crisis. Las medidas parciales como el estado de emergencia son solo paños tibios que no resuelven el problema de fondo. Lo que el Perú necesita es un plan de seguridad integral, con objetivos claros y a largo plazo, que no solo reactive la confianza ciudadana, sino que realmente golpee a las organizaciones criminales que han tomado el control de diversas regiones del país.

El proyecto de ley para tipificar el “terrorismo urbano” que avanza en el Congreso nace con el espíritu de combatir el crimen organizado. Sin embargo, ninguna medida legislativa será efectiva si no se ejecuta dentro de un marco de liderazgo sólido. Es evidente que el gobierno carece de una estrategia coordinada y de la determinación para liderar esta lucha, lo que genera más incertidumbre y desamparo entre los ciudadanos.

La creciente criminalidad es una enfermedad que sigue ganando terreno porque el Estado parece replegarse. Las bandas criminales, lejos de ser enfrentadas con contundencia, continúan su avance, aprovechando la falta de acción concreta por parte de las autoridades. Si el gobierno no toma medidas inmediatas y coherentes, corremos el riesgo de hundirnos en un abismo de criminalidad cada vez más profundo.

La solución pasa por una reestructuración seria del sistema de seguridad. Si seguimos posponiendo esta acción, la inseguridad solo seguirá destruyendo al país. El Perú está al borde de un colapso social si no actuamos ahora.