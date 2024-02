“Dina Boluarte agrava la crisis política en el Perú”

Mocha García Naranjo dirigente de Nuevo Perú, aseguró que el Congreso impide

decidir a los peruanos si quieren una nueva Constitución, pero cambiaron más de 50

artículos a su conveniencia.

de Dina Boluarte ¿Cuál es su análisis?

—Se agrava la crisis política en el Perú. No considero que ella ha sido una solución a la circunstancia de un golpe fallido ocurrido el 7 de diciembre, sino que ella representa un agravamiento de la crisis. Además, hoy ya no se puede decir que van por cuerdas separadas la política y la economía, estamos en un país en recesión, y efectivamente es la política la que está afectando la economía. Y se agudiza lo que yo denomino una crisis Constituyente en el Perú.

—¿Qué papel tiene el Ministerio Público en encontrar a los responsables de los asesinados en las protestas?

—Al respecto, tengo una mirada muy crítica, suele decirse que justicia que tarda no es justicia. Y acá estamos con una justicia con los pies de plomo. Por eso, no debe sorprendernos la circunstancia que Dina Boluarte ha vivido en Ayacucho, porque el país no está para caramelos ni para golosinas. Tengo que expresarles mi solidaridad a las mujeres protagonistas de este suceso, una ha perdido a su esposo y la otra a su hijo de 15 años, en situaciones donde vemos un Ministerio Público que no resuelve en atender lo que sería un proceso de justicia, menos aún un proceso de reparación. Ni siquiera digamos está agotado el proceso de verdad, porque según Boluarte la muerte es de responsabilidad de los propios manifestantes, con lo cual evade su responsabilidad mediata, tanto la de ella como la de Otárola, así como la responsabilidad de las Fuerzas Armadas y fuerzas policiales.

En donde, el conjunto de informes internacionales que tenemos da cuenta de un uso excesivo y letal de las Fuerzas Armadas, frente a las personas que han protestado durante este periodo, particularmente de manera más aguda y crítica entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.



Lamentablemente tenemos un Ministerio Público que no cumple con la función de esclarecer los hechos, por eso es que estamos ni siquiera en una situación de verdad, menos en una situación de justicia, tampoco en una situación de reparación a los familiares, ni a los afectados colateralmente. Porque hablamos de más de 70 muertos, de los cuales 50 habrían sido asesinados, pero también hay víctimas afectadas colateralmente.

—El Congreso ha cambiado decenas de artículos de la Constitución y quiere capturar el JNE y la ONPE

—La situación del Poder Legislativo es absolutamente inaceptable, vienen de manera sistemática cambiando el régimen presidencialista que tiene el Perú a un régimen de un supra Congreso con poderes que vienen controlando la mayoría de las instituciones públicas. Ello es inaceptable. De haberse producido la destitución express de los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se habría producido un golpe parlamentario al sistema democrático e indudablemente estaríamos ante un nuevo régimen, que por supuesto está controlado por los poderes autoritarios, golpistas, impunes y corruptos.

Porque hemos visto que los supuestos canjes, por demostrar, de favores con la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaba vinculado a no ser investigados a la mayoría de los congresistas que tienen carpetas fiscales abiertas. Esta situación es inaceptable, la ciudadanía se ha movilizado para impedir esta circunstancia. Esto no significa tener modificaciones en la JNJ, que a su vez es responsable de haber nombrado a Patricia Benavides.

Esta Junta va a cesar prontamente y serán reemplazados por los accesitarios, es así como el Congreso está buscando una nueva ruta para el control de los órganos electorales, porque ese es parte del objetivo. Es el control del conjunto del sistema de justicia, el nombramiento de jueces, fiscales, y tener incidencia directa en los organismos electorales.

Estamos claros que este sector es que el que declaró fraude, en una circunstancia en que ese grupo que hoy tiene una mayoría de votos en el Congreso no pudo demostrar el fraude, encima gastaron grandes cantidades de recursos del Estado para mantener una comisión durante un año, que no pudo demostrar nada. Dina Boluarte gobierna, por lo tanto, con el sector que perdió las elecciones. De ahí el epíteto frente a ella de señalarla como traidora, porque efectivamente se gobierna con aquellos que fueron derrotados en las urnas el 2021.

Entonces, este Congreso resulta improductivo, ineficaz y pretende cambios sustanciales en la Constitución, mientras impide un referéndum que le consulte a la población si desea o no una nueva Constitución, procede a modificaciones. Se señala que frente al tema que ellos trabajan para su propia reelección y para el nombramiento del Senado, habrían sido modificados un total de 56 artículos de la Carta Magna. Además de los cerca de 40 artículos que ya fueron modificados durante estos 30 años de esta Constitución fraudulenta, neoliberal, aprobada por el régimen autoritario de Alberto Fujimori.

—¿Qué opina de la liberación del dictador Alberto Fujimori?

—Estamos ante una liberación que ha sido absolutamente irregular. El indulto ya había sido ilegal, por supuesto que hay personas del propio fujimorismo, con situaciones bastante más críticas de salud que la de Fujimori, que ha declarado que pudiese fallecer en cualquier momento de un derrame cerebral.

Lo hemos visto en magnificas condiciones, efectivamente es una persona de mucha edad, pero sobre todo es una persona de mucha responsabilidad frente a hechos de corrupción y de muerte. Entonces, él no tiene una condena cualquiera. Y nos hemos puesto al margen del sistema internacional de derechos humanos, por lo que nos convertiremos en un paria a nivel internacional. Estoy en contra de esta situación, he visto las últimas decisiones de la Fiscalía en Chile, pidiendo que Fujimori de cuenta de procesos que estaban pendientes con él. En el caso mío, reclamo porque se haga justicia frente al tema de las esterilizaciones forzadas, ante los cuales aún no se hace justicia.