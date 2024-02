Madre de Katherine Gómez increpa a Sergio Tarache en audiencia: “Mi hija era una niña, ella no merecía que le hicieras eso

Lamentó la perdida de su hija. La madre de Katherine Gómez increpó al feminicida Sergio Tarache Parra por haber asesinado a su hija de 18 años en la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, el pasado 18 de marzo del 2023.Al termino de la audiencia de control, la señora Cinthia Machare increpó a Sergio Tarache y le dijo que su hija Katherine Gómez no merecía haber sido asesinada.

Durante la audiencia de control de identidad, la madre de Katherine Gómez, Cinthia Marchare, estuvo presente para garantizar que el feminicida de su hija cumpla pase por todos los pasos previos necesarios para dar inicio al juicio en su contra. Ella, previamente, había indicado a los medios que deseaba dirigirse al asesino por el ataque que perpetró en marzo del 2023.

“Él va a vivir toda su vida en una cárcel, ese es mi fin, para eso estoy luchando; porque nadie me va a devolver la tranquilidad que sentía cuando estaba mi hija, nadie me va a devolver la paz, la sonrisa de mi hija; no pude ni despedirme de mi hija, no pude abrazarla, no pude besarla porque su cuerpo estaba muy lastimado”, detalló para RPP.



Debido a ello, la mujer logró acercarse hasta Sergio Tarache y le efectuó un reclamo en torno al feminicidio de su hija. Luego de ello, la acompañaron a retirarse de la sala, puesto que el trámite estaba también por concluir.

“Mi hija era una niña, ella no merecía que le hicieras eso. ¿Por qué me lastimaste así? Nunca te voy a perdonar lo que me hiciste”, afirmó visiblemente afectada.

Piden cadena perpetua para el feminicida Sergio Tarache.