Doble sanción para policías que apañen agentes corruptos

El Gral. Víctor Torres Falcón, actual Ministro del Interior, es un oficial que ocupó los primeros puestos de su promoción en la Ex Guardia Civil. Ahora apuesta por la formación y adoctrinamiento ético moral del policía así como su capacitación y disciplina.

El Ministro Torres es Oficial muy destacado en su formación profesional pues en las escuelas de capitanes, Estado Mayor y el Inaep siempre ocupo los primeros puestos, aparte de ser un oficial de comprobada honradez y de conducta intachable. Durante su carrera policial nunca tuvo una sanción simple o rigor y mucho menos un proceso disciplinario.



Como gran instructor de policía y conductor de hombres ha dividido en dos situaciones el problema policial que aqueja nuestro país. Primero y el más importante es la formación y adoctrinamiento ético moral del policía, que consiste en el fortalecimiento de su espíritu y alma para obtener la plena convicción de valores frente a la corrupción y el soborno.



Torres opina que si el policía es corrupto por más equipada y organizada que este el instituto no sirve, es decir si no hay concientización y doctrina moral en el policía, todo lo que se hace, sólo servirá para incrementar la corrupción y ponerse los policías al servicio de las organizaciones criminales.



Está concientización se realizará no sólo en las escuelas de formación, sino de manera constante en el servicio y se sancionará al efectivo policial no sólo al que comete el más mínimo acto contra la moral y la disciplina sino igual se sancionará al efectivo policial que sabiendo lo que está cometiendo el compañero o el superior y no denuncia, la sanción será el doble por encubrir y al que denuncia será un mérito para ascender.



Asimismo, el titular del Interior precisa que la segunda es la capacitación con férrea disciplina y el entrenamiento constante a todo rigor del policía a nivel individuo y a nivel grupo como componente de grandes unidades policiales para la lucha organizada y coordinada contra el crimen organizado y la delincuencia común. Todo esto bajo la conducción de estrategias y planes de operaciones con el apoyo de inteligencia y contra-inteligencia y la logística, que en menos de dos años la delincuencia descenderá en un 70% aproximadamente.

ALGO MÁS

RESPALDO. El Gobierno de Dina Boluarte le ha dado su respaldo a las medidas que adoptó frente a la aptitud del Ex Cmdte. Gral de controlar el avance de la delincuencia y la corrupción policial.