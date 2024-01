Dina Boluarte pedirá que no investiguen a mujer que la agredió en Ayacucho, afirma ministro de Justicia

La presidenta Dina Boluarte pedirá que la investigación del Ministerio Público contra Ruth Bárcena Loayza, la mujer que la agredió el último sábado en la región Ayacucho, no continúe, afirmó ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.

En diálogo con Latina Noticias, el titular del Minjusdh indicó que Boluarte Zegarra “se conduele” con Bárcena Loayza, quien es la esposa de Leonardo Ancco, una de las víctimas mortales durante las protestas del 15 de diciembre del 2022 contra el Gobierno.

“He conversado con la señora presidenta y ella se conduele con estas personas (…) En su momento se va a pronunciar y va a pedir que la investigación no continúe. Eso es lo que he conversado con ella porque consideramos que, efectivamente, esto no debe llegar a mayores y debe ser solamente un incidente”, expresó a Latina.

Como se recuerda, la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga abrió investigación preliminar contra Ruth Bárcena por agredir a la presidenta Dina Boluarte durante una actividad en el distrito de Chiara, en Ayacucho.

De acuerdo con el documento fiscal, Bárcena Loayza será investigada por presunto delito contra la administración pública en la modalidad de violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones.

“Yo no he estado escondida, estuve esperando (la citación de las autoridades), hoy me presenté voluntariamente para ponerme a disposición de la fiscalía para la investigación, dando mi dirección, mi teléfono, mi correo, presentándome y diciendo: ‘aquí voy a estar para todas las investigaciones y ahí voy a colaborar en todo’. Estoy en casa y no me voy a escapar”, expresó Bárcena Loayza en un video propalado por el portal Posición Ayacucho en redes sociales.