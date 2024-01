Trabajadores exigen renuncia de ministra de Vivienda por reportaje emitido por Latina

 Sindicatos del Ministerio de Vivienda demandan la salida de Hania Pérez de Cuéllar tras acusaciones de designación ilegal de Jonatan Ríos y prácticas corruptas.

La Contraloría detectó que Jonatan Ríos, designado por la ministra Pérez de Cuéllar, el 8 de enero del 2023, no cumplía los requisitos requeridos para su nombramiento lo cual constituye un delito, y deben ser sancionados penalmente tanto el que nombra como el que acepta dicho nombramiento.

Ante esta denuncia, la ministra el día 5 de enero retira del cargo a Ríos, el 6 de enero modifican el código de procedimientos y el 10 de enero vuelven a nombrar en el mismo cargo a Jonatan Ríos a través de una Resolución.

Según el abogado Cristian Castillo eso es delito de colusión agravada, porque la ministra se ha interesado en la contratación de una persona en un cargo especifico y consideró que ella se burló de La Contraloría, al retirar al funcionario, modificar la norma y volver a nombrarlo.

Desde el inicio de su gestión la ministra Pérez de Cuellar, anunció que luchará contra la corrupción, sin embargo, no ha dado muestras de hacerlo y más bien se ha visto envuelta en irregularidades difundidas por los medios

de comunicación, como: la entrega de bonos de

arrendamiento a personas cuyas viviendas no tenían daños; el manejo de los recursos públicos de la caja chica del ministerio para comprar comida en chifas, restaurantes criollos, postres y suplementos alimenticios; desaparición de dinero de la caja chica por más de un millón de soles y adelanto de viáticos por

S/ 8 950,00, todo esto detectado y denunciado por

La Contraloría.

TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE VIVIENDA

Por su parte, los Sindicatos Unidos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, manifestaron: “Con fecha 14 de enero de 2024, en el canal 2 Latina, transmitiendo un informe sobre la designación del cargo

del Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, en donde señalan que no cumple con los requisitos, y que posterior a ello, el 6 de enero del presente, modifican un instrumento de gestión (clasificador de cargas Resolución Directoral N° 003-2024-VIVIEN- DA/VMCS/PNSU/1.0).

Por tal motivo, requisitos el replanteo de esas modificaciones,porque un instrumento de gestión no debe ser utilizado para favorecer a ningún funcionario”.

Asimismo, destaca- ron: “La señora Ministra en repetidas oportunidades ha mancillado el ho- nor y la dignidad de los trabajadores del MVCS, entidades adscritas y sus programas, imputándonos presuntos delitos, que nos en aras de la transparencia siempre hemos rechazado y que incluso han costado la suspensión, apertura de procesos, entre otras medidas”. “Con estas actuaciones, podemos inferir que la señora Ministra demostraría no tener el conocimiento ni la capacidad técnica y moral para conducir una carretera tan importante como lo es el MVCS. Frente a esta lamentable situación los sindicatos por unanimidad exigentes la inmediata renuncia de la señora Ministra de Vivienda de Construcción y Sanea- miento e invocamos a la señora Presidenta de la República designar personas idóneas en el cargo, con capacidad de gestión”, finalizaron. “Mientras tanto en el

Congreso de la República, la congresista María Acuña de la comisión de vivienda afirmó que están evaluando un pedido de censura contra la ministra de Vivienda por este escandaloso hecho y, además, que no habría cumplido con ejecutar ni siquiera la mitad de lo presupuesto de la cartera que dirige desde hace más de un año sin ningún resultado positivo. Su salida del puesto es un rumor que tiene algún tiempo ya en la redacciones y al parecer, ni siquiera su amistad con la presidenta Boluarte la salvaría de la remoción como ministra de Estado.