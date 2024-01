Pretenden desalojar arbitrariamente a propietarios de inmueble

By

Esto solo pasa en el Perú. Los propietarios de un inmueble Arturo Ramírez Rosales y Adela Sánchez Soto, ubicado en el Jirón Cabana 240-242-Urbanización Santoyo Distrito de El Agustino, que compraron correctamente, pretenden ser desalojados por los vendedores Ezequiel Servan y América Montalvo, sin motivos de peso, valiéndose de artimañas ilegales.

El Juez Teófilo Carhuaricra del Primer Juzgado Civil de El Agustino, está cometiendo abuso de autoridad, porque se niega a suspender el desalojo contra los concurrentes Arturo Ramírez y Adela Sánchez, que compraron y pagaron la totalidad a los propietarios, en el juicio de desalojo por ocupante precario.

Mediante su abogado de los propietarios, han presentado ante el Juez Carhuaricra, mediante escrito las resoluciones: Que los señores vocales de la Tercera Sala Civil de Lima Dr. Romero Zumaeta, Dr. Aguirre Salinas. Dr. Gastañadui Ramírez y, la Juez del 23 Juzgado Civil de Lima Dra. Sara Atusparia López, HAN RESUELTO que nuestro contrato de compra venta y adenda están vigentes y ha ordenado que dichos vendedores cumplan con otorgarnos la escritura pública de compra venta.

Sin embargo, dicho Juez no entiende razón alguna y persiste en desalojarnos en dicho juicio con vicios. Los vicios procesales que existan en el proceso de desalojo por ocupante precario. No puede prevalecer sobre el derecho de propiedad no inscrito, pero adquirido de los verdaderos propietarios de los inmuebles materia de litis.