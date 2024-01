PNP encuentra gran cantida de cigarrillos ilegales en Galería de Mesa Redonda

By

Productos elaborados sin ningún control sanitario iban a ser distribuidos en Lima y todo el país

Gran cantidad de cajetillas de procedencia ilegal, y cuyo consumo al haber sido fabricados sin ningún control sanitario, representa un riesgo para la salud, fueron incautados por agentes de la Policía Nacional en la zona de Mesa Redonda, en el Centro de Lima.

El operativo se realizó a pocas cuadras de la galería del Jr. Andahuaylas donde se registró un incendio de grandes proporciones.

La acción ejecutada por personal de la Dirección de la Policía Fiscal, forma parte del esfuerzo que hacen las autoridades para combatir los delitos contra la salud pública y aduaneros.

Los agentes del orden intervinieron el stand 101 de la galería ubicada en el Jr. Cusco N° 695, donde se encontró cientos de cajetillas de las marcas Golden Beach (ya no se fabrican), y Lucky Strike, los cuales tienen advertencias sanitarias que no corresponden a las dispuestas por el Ministerio de Salud.

El propietario del establecimiento Juan Torres no contaba con los documentos de la legal procedencia de los productos por los que con autorización del fiscal Miguel Beteta se hizo efectiva la incautación.

Mafias de contrabandistas ingresaron ilegalmente los productos de fabricación paraguaya por la frontera con Bolivia desde donde son trasladados bajo diferentes modalidades a Lima para su distribución en todo el país.