“Martín Vizcarra la sacó barata”

El experto en derecho penal y candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL), Iván Torres la Torre, sostuvo que el expresidente Martin Vizcarra “la sacó barata” luego que la justicia dispusiera su impedimento de salida del país y no su prisión preventiva.

Esto por el proceso judicial que el exmandatario afronta por el caso Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua. La jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, impuso 12 meses de impedimento de salida del país pese a que el Ministerio Público pidió 18 meses.

“Otros políticos, sin haber tenido cargos públicos ni la más alta investidura que es la de presidente de la República, han tenido varias detenciones preliminares y preventivas, y por menos motivos. Por lo tanto yo creo que el criterio de nuestra corte, de nuestro juzgado, de nuestras salas penales, debería uniformizar y generar un equilibrio. El equilibrio debe ser que Martín Vizcarra debió haber ido a una prisión preliminar y una prisión preventiva, no me queda la menor duda”, apuntó Torres la Torre.

FUE COBRAR SU VUELTO

Asimismo, puntualizó que los graves delitos por los que se le acusa a Vizcarra son de cuando fue gobernador regional, hace más de diez años.

“Vizcarra está en procesos penales que datan desde que era Gobernador Regional de Moquegua. No estamos hablando de hechos de cuando fue presidente de la República, el presidente de la pandemia, si no de hechos que viene de su gestión en Moquegua, a comienzos de la década del 2010”.

De otro lado se refirió a los colaboradores eficaces que fueron funcionarios o empleados ligados a Vizcarra. “Hay colaboraciones eficaces que develan que el mismo Vizcarra iba a las oficinas de la constructora a cobrar su vuelto, por lo tanto, hay gente que por sindicaciones así, han ido a prisión preventiva”.

Torres la Torre señaló que el exmandatario no puede participar en actividades políticas por haber sido inhabilitado por el Congreso de la República. “Él tiene un castigo político y esperemos que también un castigo judicial porque eso es lo que corresponde”.

MEJORAS PARA LOS ABOGADOS

“Yo planteo un cambio inmediato y ese cambio inmediato pasa por acciones estratégicas contundentes. Pasa definitivamente por devolver el conocimiento y la academia al Colegio de Abogados de Lima. Yo creo que los más de 90 mil abogados que somos en el CAL merecemos sistemas a través del Colegio de Abogados, sistemas de becas, medias becas, capacitaciones en universidades nacionales y porque no en universidades internacionales”, afirmó Torres la Torre.