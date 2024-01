Juan Chipoco: Increíble historia de éxito del peruano que tiene 10 restaurantes en Miami

Se inició lavando platos



Hoy, no cabe la menor duda de que la cocina peruana es un éxito total a través del mundo, por razones que saltan a la vista como su originalidad, increíble nivel de fusión con todas las nacionalidades que se afincaron en nuestra tierra, y capacidad para innovarse constantemente.

En toda esta vorágine de historias y reconocimientos internacionales es oportuno señalar el nombre de Juan Chipoco, uno de los primeros peruanos en triunfar con su propia cadena de restaurantes nada menos que en la cosmopolita Miami, Estados Unidos.

Juan inició su larga y paciente carrera a la fama empezando, literalmente, desde abajo. Con solo 19 años de edad y una “visa para un sueño” arribó a Miami proveniente de Lima buscando trabajo, fue así como ingresó a un restaurante de comida china, lavando platos, ordenando mesas para, algunos años después invertir en un local propio, luego en otro, hasta convertirse en lo que es actualmente, un exitoso empresario, dueño de 10 establecimientos con el atrayente sabor a peruanidad que conquista paladares en el mundo.



El economista, empresario y político peruano Raúl Diez Canseco le otorgó a Juan, través de su universidad San Ignacio de Loyola, la certificación de “Auténtica Cocina Peruana”. Es bueno detallar que esta acreditación es una iniciativa de la Universidad San Ignacio de Loyola y forma parte de una estrategia de promoción culinaria en alianza con PromPerú y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como era de esperarse, Diez Canseco visitó el nuevo CVI.CHE 105, inaugurado este mes en la exclusiva zona de Coral Gables en Miami. Allí expresó impresionado: “(Juan) ha hecho de su manera de vivir, la disciplina, la exigencia, la visión, la excelencia, dando como resultado esta maravilla; (el restaurante atiende) 450 comensales al mismo tiempo”.

A su vez, el propio empresario gastronómico resume su actual suceso en una frase: “Vivir en gratitud es todo para mí”, manifiesta con humildad mientras agrega sentirse orgulloso de difundir la gastronomía del Perú en el mundo y, en especial, en Miami.

ORIGINALIDAD E INNOVACIÓN

El nombre ganado por Juan Chipoco es su habilidad para presentar platos auténticos, con suma originalidad, sumado a un buen servicio y locales con excelente decoración que mezcla modernidad salpicada de elementos peruanos y hasta originales sesiones de fotos del protagonista de esta historia.

En otra entrevista para un portal internacional, Chipoco destacó que su cadena de restaurantes, a través de los años, ha mantenido la consistencia en el servicio, la calidad de la comida, los procedimientos, lo honestidad, junto a su experiencia culinaria de alta calidad y autenticidad.

Cabe señalar que el primer restaurante de su cadena CVI.CHE 105, inaugurado el 2008, reúne cerca de 6,000 comensales diarios, según su propia página web, y ha sido galardonado además como uno de los mejores en Miami durante más de una década.

El menú servido en esta filial puede parecer simple pero, en realidad, resalta por sus toques especiales sobre platos básicos de nuestra culinaria como el ceviche, lomo saltado, sangría, pisco sour de maracuyá, causas, tiraditos, papa a la huancaína, los que “engalana” con agregados originales como un atún mancoreño, aioli de rocoto en “danza de trufa” o un atún de “grado sashimi”, entre otras exquisiteces.



Es bueno detallar que la plataforma mundial de reseñas de viajes y restaurantes TripAdvisor, medio que cuenta con millones de usuarios, le otorgó a su restaurante el codiciado premio Travellers Choice en 2021, posicionándolo entre los mejores establecimientos de su rubro frente a unos dos mil de similares características en esta ciudad norteamericana.

GENERA IDENTIDAD Y AYUDA SOCIAL

Juan Chipoco no solo es representante culinario del Perú, sino que hace mucha labor social y promueve nuestra identidad nacional en el exterior. Este mes de diciembre, tras asistir al lanzamiento del nuevo libro de nuestra compatriota Ingrid Yrivarren, “Tengo el orgullo: 100 peruanos extraordinarios que hacen patria”, organizó en Florida un evento pro fondos en beneficio al Nicklaus Children’s Hospital en Miami.

De esta manera, coronó la primera fase de su proyecto social con la primera cena anual de recaudación de fondos para la investigación y desarrollo contra la enfermedad intestinal inflamatoria, a favor de los pacientes del referido nosocomio.

Sobre su participación en la gala de Ingrid fue, especialmente, porque Juan también está incluido en esta obra como ejemplo de peruano emprendedor y difusor de nuestra cultura. La autora ha sido clara en revelar que su selección de peruanos destacados ha sido en base a sus historias de éxito y contribución al país, los cuales simbolizan un cambio positivo para la nación.

Entre uno y otro evento, Juan inauguró, la segunda semana de diciembre en la exclusiva zona de Coral Gables (Miami), su décimo restaurante de la cadena CVI.CHE 105. Agregaremos que, en el más grande de sus establecimientos puede recibir al mismo tiempo 450 comensales, atendiendo diariamente a unos seis mil.



Al respecto, también es necesario resaltar la labor de Juan como principal promotor del ceviche peruano fuera de nuestro país, lo que le ha valido recientemente a nuestro plato marino el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Actualmente, con 53 años de edad, Juan no solo es un chef reconocido sino también un difusor de la identidad y culturas peruanas; de modo que es un personaje con marcada influencia. Asimismo, realiza labor social, especialmente cuando retorna a nuestro país, empapándose de la presente coyuntura de los comedores y ollas populares.

Sin duda, Juan Chipoco es otro peruano exitoso fuera de su nación. Como él mismo afirma, no hay límites para el emprendimiento. Los grandes sueños siempre se pueden convertir en realidad.

En una reciente entrevista ha concluido: “Yo me dejo llevar un poco por la intuición, que para mí es visión. Nunca me he dejado llevar por mi contador, por mi abogado, mis advisors, consultores; nunca. Siempre he tomado mis decisiones a criterio personal; siempre me he dejado llevar por la corazonada”.