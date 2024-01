Las playas de Lima y el Callao están en emergencia

El mar peruano y las playas se contaminan con basura marina todos los días del año, pero es en el verano cuando se observa una mayor contaminación en las playas de uso público.

“Desde el mes de diciembre las municipalidades preparan sus playas para la temporada de verano, limpian las playas, los municipios que pueden habilitan baños públicos y colocan tachos de basura, esperando que sus playas sean calificadas como saludables, pero no todos tienen el presupuesto para enfrentar la contaminación que ocasiona la basura que llega del mar y los residuos que dejan los bañistas”, manifestó Arturo Alfaro Medina, presidente de la ONG VIDA.

De acuerdo al ecologista, los municipios que tienen las playas más populares, como Agua Dulce en Chorrillos, Yuyos en Barranco o Playa Hermosa en Ancón, obtienen ingresos de las empresas y negocios que trabajan durante la temporada de verano, estos ingresos le permiten contratar personal para que puedan realizar la limpieza diaria de sus playas, pero la cantidad de residuos que observamos al terminar la tarde, cuando se retiran los bañistas, pone en evidencia la falta de educación, la falta de conciencia ambiental en la población peruana.



BASURA EN VERANO

Durante el verano los municipios con playas turísticas, como Chorrillos, Barranco, Miraflores, la Punta, Lurín, entre otras, realizan la limpieza de sus playas en la mañana, para recibir a los veraneantes con las playas limpias, pero en la tarde ya no se limpia, no hay presupuesto para ello, y parte de la basura que queda en las playas se las lleva el mar causando un mayor contaminación en los ecosistemas marinos costeros, en especial los plásticos que se observan de todo tipo tirados en la playas (Utensilios, vasos, platas, envases de comida, etc.)

Medina precisó que entre diciembre del 2021 y todo el año 2022 la ONG Vida realizó la limpieza completa de playas en Lima y Callao, en zonas donde no se había realizado antes una limpieza integral, como son las playas de Mamacona en Lurín, las Cuevas, Cavero y Costas Azul en Ventanilla, Márquez, y Oquendo en el Callao y también en Ancón, Santa Rosa y Aucallama.

ALTA CONTAMINACIÓN. “Se contó con voluntarios colaboradores que trabajaron entre 3 a 4 días limpiando , logrando recoger más de 1000 toneladas de residuos, pero ahora las playas están nuevamente con residuos que se pensaría que nunca las hemos limpiado. En el 2023 los municipios recogieron 500 toneladas de basura marina de las playas Costa Azul y Delfines, y las playas se han vuelto a contaminar”, precisó.