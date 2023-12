Argentino Fabián Bustos fue presentado como nuevo técnico de Universitario

By

Presentación oficial. Fabián Bustos nuevo entrenador de Universitario de Deportes, tuvo el primer contacto con la prensa, teniendo la misión de afrontar la Liga1 y la Copa Libertadores 2024. El técnico argentino mostró su agradecimiento y compromiso para alcanzar el bicampeonato en el año del Centenario de la entidad merengue.

“Este reto es muy importante desde el primer contacto que tuvimos, no hubo necesidad de hablar de lo económico. Me sorprendieron las instalaciones y estaremos frente al equipo en un año especial. Normalmente, se trae un nuevo entrenador por una mala campaña del técnico anterior, pero no es el caso, pues Jorge (Fossati) hizo una gran campaña con el equipo”, sostuvo Bustos.

Confesó cómo siente el hecho de dirigir a Universitario. “Es el reto más importante de mi carrera, pues Universitario viene de ser campeón, el equipo más ganador y el Centenario, los hinchas nos van a pedir el bicampeonato. Debemos hacer que los hinchas no solo se acuerden de Centenario, sino porque somos campeones”.

En cuanto al esquema táctico agregó: “Somos pragmáticos y nos acomodamos,

Universitario hizo un gran campeonato. Me encanta la polifuncionalidad, jugar de distintas maneras, hoy el equipo juega con un funcionamiento muy bueno, acompañado de resultados positivos. Hemos dirigido a equipos con que hemos jugado con línea de 3 o de cinco. Hay que jugar de distintas maneras de acuerdo a las circunstancias, pues no es lo mismo jugar con el calor o en la altura.

FERRARI: BUSTOS ES UN TÉCNICO DE NIVEL

Jean Ferrari, administrador de Universitario, consideró que Fabián Bustos es un técnico de primer nivel, mostró confianza en las capacidades del argentino para lograr el bicampeonato en el año del Centenario de los ‘cremas’.

“Hemos considerado que encaja dentro del perfil que buscamos, luego de la evaluación de la dirección deportiva, llegamos al punto de citar a Fabián y de manera inmediata, no hubo mucha necesidad de convencerlo, pues sabe la grandeza e importancia del club y fue amor a primera vista”, aseguró el mandamás del club ‘merengue’ en rueda de prensa.