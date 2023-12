Los gobiernos regionales y locales no han trabajado en prevención en 2023

° La gestión pública en muchas regiones es un tema cuestionable, puesto que generar obras, proyectos o campañas de prevención debe ser una tarea de interés regional y local.

El fenómeno del Niño es un problema para muchas regiones del país. No obstante, todos los años somos afectados y no hay ningún cambio que reduzca el impacto de los desastres que deja este fenómeno a su paso. Al respecto, Miguel Albán, especialista en gestión pública, refiere que en 2023 ha sido más de lo mismo, pese a que contamos con nuevas autoridades. No hay un proyecto o campaña a la población sobre cómo actuar frente a estos casos que no solo afectan la infraestructura de la región sino también la salud de las personas.

“Este primer año no hemos visto una gestión eficiente a nivel de gobiernos regionales y locales en materia de prevención, más bien es muy bajo el nivel de ejecución presupuestal en proyectos que tienen que ver con prevención y sobre todo en materia de acceso y de vías, en caso estas se vean afectadas por los huaicos. No hay una capacidad técnica adecuada y no hay diálogo entre los tres niveles de gobierno. Hay entes rectores en prevención como el INDECI, pero a nivel local las oficinas regionales no se ve una articulación para tratar estos problemas que preocupan a la población”, puntualizó.